界霖去年第4季營收下滑 期待今年第2季回升

功率導線架大廠界霖（5285）今（7）日公布去年12月營收，該公司去年第4季營收呈現降溫，去年全年營收則接近持平前一年水準，該公司除持續優化產品組合之外，市場法人也預期，該公司營運最快今年第2季可望觸底回升。

功率導線架大廠界霖公布去年12月營收為4.68億元，月增3.31%，年減14.7%，整體去年第4季營收為13.84億元，季減13.77%，年減 14.84%，第4季營運降溫明顯，累計去年全年營收62.74億元，則較前一年微幅減少0.91%。

該公司去年營收較前一年微幅下滑，該公司為維持獲利表現，去年以來持續優化產品組合，再加上去年第3季國際銅價修正之後，第4季又出現回升，二項原因均有利該公司毛利率回升。

界霖在功率導線架領域耕耘多年，順利切入車載商機，去年更已陸續拿下國際IDM大廠訂單，對於今年展望，該公司仍著重在車用、工業、新能源市場，尤其將全力搶攻具高附加價的的功率模組產品。目前模組技術已應用在美系電動車SiC電源轉換器（power inverter）、日本IDM廠的汽車電池管理，以及充電樁，皆展開小量出貨。市場法人也看好，該公司相關新品有機會在今年逐步放大出貨量挹注營運表現。