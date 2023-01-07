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台股開年首周上漲235.65點 法人曝農曆年前操作關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股距虎年封關僅剩7個交易日，法人認為，在農曆年前指數震盪整理居多，以過往經驗來看，因年假長，且國際股市仍存有相當高的不確定因素，加上丙種收資金，不想抱股過年的賣壓將會在封關倒數前湧出，在操作上，大部位的投資人建議持股降至3成，小部位的投資人則降至5成，既可安心過年，也不怕年後開紅盤若大漲，手中還有股票可以搭上紅包行情。

台股開年來首周收在14,373.34點，周線收紅，統計近15年來，農曆年封關日上漲機率達8成，年後開紅盤日上漲機率近7成，年後5個交易日上漲機率則是超過7成，平均漲幅1.5%。

法人表示，台股農曆年封關前不容易大漲，主要原因除了丙種收資金之外，還有因年假長，不確定性高，影響抱股過年的意願，因此，在封關前三個交易日，在賣壓相對較重下，將影響大盤指數的表現，但封關日上漲機率高，主因想賣股的人也賣的差不多了，在想要抱股過年的買盤進場下，推升大盤的表現。

證券分析師張陳浩說，持有大部位股票的投資人，在過年前可以降低部位至3成，小部位的投資人則降至5成，主要是因應年後開紅盤指數的漲跌，萬一開紅盤行情亮眼，手上仍有部位。

下周是虎年封關前相當關鍵的一周，張陳浩認為，下周電子股可望成盤面主流，尤其是IC設計股、PA、DRAM、面板股等，有機會成為領漲指標，以整體產業來說，面板及DRAM可說是最弱的族群，但已逐漸脫離谷底，面板受惠於折疊手機、車用等的帶動，除了友達、群創之外，面板驅動IC族群也看好，另外，產業循環下，DRAM期貨報價已先反彈，華邦電、旺宏、群聯等值得留意。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股在量能仍然低迷下，在本土資金卡位下，OTC的表現相對較強， 預期指數可望震盪緩步向上，尤以中小型股更有表現機會，在產業布局上，看好內需、CES題材、儲能等。

台股 面板

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