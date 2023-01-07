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郭明錤：蘋果取消明年 iPhone SE 4高通將成最大贏家

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
天風國際證券分析師郭明錤最新在Medium發文表示，供應鏈已收到蘋果的指示，明年新款 iPhone SE 4 的生產和出貨計畫已經取消。路透
天風國際證券分析師郭明錤最新在Medium發文表示，供應鏈已收到蘋果的指示，明年新款 iPhone SE 4 的生產和出貨計畫已經取消。路透

天風國際證券分析師郭明錤最新在Medium發文表示，供應鏈已收到蘋果的指示，明年新款 iPhone SE 4 的生產和出貨計畫已經取消，他認為，高通將成為最大贏家，且可能仍是明年下半年新 iPhone 16 系列晶片的獨家供應商。

郭明錤指出，原本因擔心自行研發的晶片性能可能無法與高通相提並論，蘋果最初計畫明年讓低階的iPhone SE 4先採用自家的晶片，在取消iPhone SE 4的生產計畫後，將大幅增加高通持續成為明年下半年新 iPhone 16 系列獨家供應商的機會，原本市場預期高通將在明年開始失去 iPhone 訂單。

郭明錤強調，預計高通至少在2023年和2024年將繼續主導全球高端手機射頻市場，且獲利將明顯比競爭對手高；他表示，高通強大的產品組合具競爭優勢，預計將減輕經濟衰退的負面影響，同時在經濟復甦後能夠領先於競爭對手恢復穩健增長。

高通 iPhone 蘋果

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