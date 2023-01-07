大陸控美晶片管制 我要求加入WTO磋商

世界貿易組織（WTO）5日公布訊息，台灣3日要求加入由中國大陸在去年12月15日提出，名為「美國針對特定半導體和其他產品及其相關服務與科技」的爭端解決機制。一直被視為親美的台灣政府此一動作，引起高度關注。

美國貿易內情（Inside U.S.Trade）新聞網5日報導，台灣向WTO要求加入中方所發起的爭端解決機制，挑戰華府對北京實施的先進晶片出口管制。

行政院經貿談判辦公室證實，台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，為確保台灣權益，已於1月3日以第三國身分申請加入諮商，中國大陸控訴美國出口管制相關措施違反WTO規範案，但不代表台灣支持或反對當事國任何一方立場。根據WTO公布的訊息，以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」為名的會員台灣3日要求加入中方去年12月15日提議的爭端解決機制。