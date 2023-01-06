長科第4季營收超標 全年寫下144億元新高
導線架大廠長科*(6548)今日公布2022年1 2月合併營收為10.67億元，月減1.8%，年減15.6%，不過去年第4季合併營收33.38億元，優明第4季營收目標。
長科累計2022年合併營收為144.31億元，年增12.8%，創歷年新高紀錄。
長科稍早提出去年第4季財測，預估單季合併營收約介於30.9億元到32.5億元，約當季減12%到16%，(中間數約14%)，基於平均匯率31.3元假設，第4季營業毛利率介於28%到30%之間，營業利益率介於19.5%到21.5%之間。
實際結算去年第4季營收達33.38億元，遠優於財測目標，預料去年第4季及全年獲利，也會繳出創新高佳績。
長科*董事長黃嘉能表示，預計今年第1季是谷底，但季減下滑幅度會比第3季及第4季少。主因長科在車用產品需求動能仍相當健定。
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