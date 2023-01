樺漢去年12月、Q4、全年營收 齊創歷史新高

工業電腦大廠樺漢(6414)受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作的範疇,帶動集團旗下三大事業體營運規模齊步揚升,推升去年12月營收月增14.6%,單月營收登頂,且2022年第4季、全年亦同步寫下新高紀錄。

樺漢公布2022年12月自結合併營收達143.1億元,月增14.6%、年增23.51%;累計2022年第4季自結合併營收達373.3億元,季增16.9%、年增23.8%;累計2022年全年自結合併營收達1,204.5億元、年增24.7%。

樺漢不僅去年12月營收創巔峰,第4季、全年營收皆登歷史新高,集團營收規模也從掛牌2014年全年營收50.52億元放大23.85倍達1,204.5億元的水準,年複合成長率(CAGR)達42.25%。

樺漢表示,集團運營方向與演進不斷隨著科技技術進程,持續結合更多合作戰略夥伴,戮力提升集團競爭力與營運表現,受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作的範疇,帶動集團旗下三大事業體營運規模齊步揚升,從主要三大事業體包括系統整合、工控設計、品牌通路的2022年全年營收來看,年增率分別為46.2%、28.0%、6.2%。

其中廣義樺漢個體(樺漢台北、AIS-KY、樺漢匈牙利)2022年全年營收更達125.23億元、年增率高達1.48倍,不僅是推進集團整體全年營收破1,200億元、超越原先目標的重要關鍵,亦在集團優化營運結構下,有機會挹注獲利表現繳出更上一層樓。

全球年度科技趨勢前哨戰「2023 美國消費電子展」(CES)中可見,科技趨勢再度劍指智慧工廠、工業元宇宙、永續科技等相關應用將成為未來各大產業變革的關鍵,將對樺漢集團帶來龐大的業務開拓空間。

樺漢在科技技術布局上已超前布署,儘管目前仍面對外部包括地緣政治、升息通膨、能源永續等對各產業運營帶來的挑戰,看準各產業仍朝向數位經濟、資安通訊、綠色能源等趨勢邁進,憑藉近年來水平與垂直整合的成果,提供客戶”數位、資安、綠色”三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務,進行標準化、模組化、平臺化與訂閱式服務等,並鎖定在智能工廠、智慧城市等相關應用領域,讓樺漢已不再只是提供硬體設計、模擬、維護、生產與製造,更可全面性覆蓋電子商務發展環境下所需的軟體升級、全球化雲端應用服務等,協助克服產業面對轉型時的數位落差,並創造樺漢保持良好的訂單能見度與永續發展。

根據國際調研機構的數據統整,預估2025年全球工業電腦市場規模,光是硬體設備解決方案即有62億美金的商機,而隨著物聯網掀起科技的技術變革下,創造軟硬整合解決方案、以及IoT雲端平台的出現,推進市場規模放大超過180倍的商機,XaaS (Everything as a Service) 一切即服務市場規模可高達1.1兆美金,擁有完整ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 開放性混和雲解決方案的樺漢集團已準備好搶攻此龐大市場商機,目前已有包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業企業與樺漢討論不同客製化服務的合作機會,有機會於今年起逐步開花結果,除了對2023年營收有望再攀高峰深具信心外,亦戮力朝向集團設定2025年目標取得XaaS可獲得市場(Serviceable Obtainable Market, SOM)的10%佔有率,更隨著ESaaS的訂單需求持續攀高,優化營運結構的效益展開,挹注集團整體毛利率、獲利表現持續精進。