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光寶科技去年12月營收134億元 月減10%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）公布去年12月合併營收134億元，受到消費性電子產業結構調整，月減10%、年減11%。2022全年度在雲端運算電源管理系統、高階光耦應用、車用電子及5G與AIoT需求帶動下，累計2022全年合併營收1,735億元，年增5%。

其中，光電部門12月營收佔整體20%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨較去年同期成長。

雲端及物聯網部門營收占整體32%；在全球市場需求挹注下，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨較去年同期持續成長。

資訊及消費性電子部門營收占比48%；其中，受惠於產品組合優化，高階電源供應器出貨比重持續增長。

營收 雲端運算 網通設備

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