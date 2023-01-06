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亞電去年12月受中國大陸疫情干擾 2023年審慎看待

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

亞洲電材（4939）今（6）日公告2022年12月合併營收為新台幣1.09億元，累計2022全年合併營收為16.5億元，年減15.80%，亞電指出，去年12月主要受到中國大陸境內疫情再起，影響產線實際生產作業人數，2023年度維持審慎看待，主要將受到中國整體經濟走勢影響，而亞電仍積極擴大車用與醫療相關應用領域布局，以維持整體營運不墜。

亞電指出，中國近期疫情再起，短期主要影響上工人數與生產量能，故直接影響公司12月營收表現，然中長期來看可望加速群體免疫，並盡快推動經濟復甦動能，消耗消費性電子庫存水位，有助於縮短電子供應鏈的庫存調節期。

在產品組合方面，亞電提到，持續推動多元化應用與高階高進入門檻領域，並提高車用與醫療等高階應用領域比重，將會是亞電2023年首重目標，由於亞電積極布局專利與研發，已透過既有合作夥伴，切入相關應用市場。此外，東台（4526）廠區亦加速取得客戶認證作業，目標是昆山、東台兩廠能夠完全支援接應、彈性調度生產動能。

展望2023年，亞電指出，維持審慎看法，然若中國經濟在解封後報復性復甦，快速消耗電子供應鏈庫存，縮短調節期，產業將可望重回成長走勢，亞電積極強化自身體質，布局專利與擴大應用範疇，將使集團營運更加健全向上。

亞電

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