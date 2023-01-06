世界擴大海外布局 應客戶要求考慮在新加坡設新12吋廠

世界先進（5347）董事長方略今日在年終記者會中表示，因應客戶分散風險要求，考慮在新加坡設立全新的12吋廠，但他強調這是基於客戶擔心「去美化」及「去中化」和「去台化」三大議題升高地緣政治風險，希望世界也分散風險，增加在新加坡代工產能，公司才會認真考慮。

方略表示，世界目前已擁有5座8吋廠，雖然向友達購購的晶圓5廠，還有增加產能的空間，但因現今8吋新設備取得不易，因此未來如果世界依客戶要求在新加坡增加產能，建立全新的12吋廠是比較合理的規畫。

方略仍強調，這不意味8吋產能需求會被取代，原因還有很多應用仍需要8吋產能，這些產品如分散式元件、電源管理IC、驅動IC、影像感測器、金氧半場效電晶體等功率元件。

方略坦承建立全新的12吋廠，以世界現有的資源，會優先選擇在台灣及新加坡建廠，主因供應鏈已具備。

他並強調世界蓋全新的12吋廠，會以審慎態度進行，目前也正與客戶商討對方的顧慮及對方需要世界產能配合，必須取得客戶承諾才會進入設廠評估，所以目前只能說「已在考慮中」，還沒有明確時間表。

由於世界也向竹科管理局申請進駐苗栗銅鑼興建新12吋廠，原本遭遇力積電也爭取在同一塊進行二期擴建，但隨著去年下半年半導體產業進入庫存調整，力積電產能利用率急降，也讓二期擴建增添變數，卻也讓世界取得核配用地的機會大增。

方略今日表示台灣及新加坡都是蓋新12吋廠的選擇，但他對於是否二擇一或兩者同步進行，都未回應。

不過從地緣政治變化及客戶端分散代工風險的迫切性，世界在新加坡蓋新12吋的計畫，恐將比台灣還會快，如果此世界敲定此布局，也意謂全球半導體晶片業，確實希望能在其他地區 增加晶圓代工來源，雖然台廠擴大海外布局，是競爭力延續，但政府也應正視目前外界疑慮及台廠本身面臨的五缺（水、電、土地、人才及工人）等問題，鞏固台灣半導體現有優勢。