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微星首度跨入EV市場 消費電子展亮相電動車AC充電樁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微星穩步擴大車用事業，CES 2023上首度亮相電動車AC充電樁（EV Charger）。圖／微星提供
微星穩步擴大車用事業，CES 2023上首度亮相電動車AC充電樁（EV Charger）。圖／微星提供

電競大廠微星（2377）近年逐步轉型，穩步擴大車用事業，CES 2023（美國消費性電子展）上首度亮相電動車AC充電樁（EV Charger），搭配展出技術應用成熟的自主移動機器人，強攻新時代車電以及AMR商機。

微星2023年以全陣容新品重返CES，除了發表多款新世代電競筆電、桌機、螢幕、顯示卡、配件以及車用電子和商業解決方案外，更首度跨界推出電動車AC充電樁，搭配展出技術應用成熟的自主移動機器人。

儘管微星在市場上以電競產品聞名，但其實公司耕耘車電應用已久，此次首度跨入電動車市場，推出MS-XP01 EV Premium電動車充電樁，是一款符合SAE J1772 Type1 和 IEC 62196-2 Type 2規範的智能電動車AC充電樁，以60A輸出電流提供高達 13.2 KW 的快速充電功率。

微星新品內建的7吋顯示屏幕可以顯示其充電狀態，IP55 防護等級的時尚設計非常適合於室內外使用。它還支援以無線方式進行遠端管理、支付系統和車牌識別（僅供EV Charger AI型號）。

微星目前車電事業主要是以子品牌「FUNTORO」在市場經營，以大巴或客運相關的車載資通訊解決方案開始，近年慢慢衍伸更多應用，包括體溫監控 、車載影音系統、智慧電巴公共運輸解決方案等，另，也與宏佳騰（1599）合作用在機車上的「CROXERA M智慧後照鏡」。

此外，微星也推出支援多工的3.5吋嵌入式單板電腦MS-98M3，是一款搭載第11代 Intel IOTG Core處理器及代號Tiger Lake-UP3 系列超低功耗高效能的產品，這款工業電腦具備可靠、耐用及低功耗的特色，可以應用在多元領域，如MSI微星科技的智能防疫消毒機器人。

至於在PC產品方面，微星本次CES主要是配合英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）新款處理器及顯示卡，推出相應的新品，包括螢幕、筆電、桌機、配件等14款榮獲15項CES 2023創新獎的產品。

微星 電競筆電 電動車

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