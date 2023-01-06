友達CES 2023大秀Micro LED車用顯示科技

面板大廠友達（2409）在美國消費性電子大展(CES 2023)發表項多尖端車用顯示科技，以前瞻科技Micro LED顯示技術導入車載應用中，並結合多年的顯示器開發經驗與洞察市場需求後，推出頂級車用顯示器。

友達表示，新一代車輛發展快速，讓車內體驗顯得更為重要，顯示器將扮演人機互動的關鍵橋樑，透過座艙數位化提供更豐富的娛樂資訊服務。友達Micro LED 顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，可以克服環境光對車內顯示效果的影響，進而提供精準的行車資訊，並且Micro LED省電及使用壽命長，也符合車載應用高標準要求。

友達推出的Micro LED透明顯示器，因高亮度、高穿透度等特色，可運用在汽車擋風玻璃或側窗上，乘客欣賞風景亦不漏接重要資訊；同時，友達導入透明顯示器於船舶中成為智慧窗屏，藉由高採光、可視性佳等優勢結合軟體服務提供當地導覽及美食介紹，讓乘客擁有良好的搭乘體驗。因LED顯示器亦具有自由無縫拼接、無限延伸等特性，可依需求調整並延伸應用於不同場域中，以可客製、適應多元型態之顯示應用優勢，提供豐富的資訊娛樂內容與迷人的精彩視界。

此外，友達Micro LED沉浸式車艙顯示方案，能透過高穿透度光學膜展現如木紋等不同的質感，讓顯示器完美融入車艙飾板，且Micro LED高亮度與高對比的優秀特性，可提供清晰完整的資訊服務；14.6吋卷軸式Micro LED顯示器可提供導航或娛樂資訊，為2K解析度的202 PPI軟性面板，搭配40毫米收納曲率半徑，可捲起收納高畫質顯示器，大幅增加車艙空間應用彈性；另外，141 PPI可拉伸式觸控Micro LED面板可做為智慧控制旋鈕，依據使用者需求突出或收納控制旋鈕，在操作時提供震動反饋更具互動感。

汽車高速發展已改變造車型態與駕車習慣，車內空間將成為人們的第三生活空間，未來座艙應更安全便利及擁有人性化的設計。友達以科技結合美學推出新一代車用顯示方案，持續推動未來座艙升級。