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拍檔科技2022年軟體營收增二成 今年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
LaFresh Day 2023餐飲零售大趨勢，邀請八方雲集、鬍鬚張、一之軒、軒饌餐飲、六扇門與怡客咖啡等6家知名業者站台，服務場域擴及前後場自動化餐廳、雲端廚房、第三方平台串接、會員票券行銷等。益欣資訊／提供
LaFresh Day 2023餐飲零售大趨勢，邀請八方雲集、鬍鬚張、一之軒、軒饌餐飲、六扇門與怡客咖啡等6家知名業者站台，服務場域擴及前後場自動化餐廳、雲端廚房、第三方平台串接、會員票券行銷等。益欣資訊／提供

佳世達（2352）集團旗下智慧零售解決方案供應商拍檔科技（3097）布局優質連鎖直接客戶、提高軟硬金服的整合加值服務有成，2022年歐美直客成長一成、全球軟體服務營收增加逾兩成、雲端管理設備上線機台數成長逾四成，均協助客戶更有效提供終端用戶服務和提升營運績效。展望2023年，看好國際觀光事業、國際展覽及大型活動賽事營運恢復疫情前活躍度，整體展望審慎樂觀。

因應後疫情時代的快速增加的智慧零售服務需求，拍檔於1月15日至17日參加2023全美最大零售業聯盟展NRF 2023-Retail's Big Show，將展示多款最新自助結帳Kiosk，更首次結合懸浮觸控面板，讓手指在不接觸螢幕的情況下就能對畫面進行操作，提供無菌互動的自助結帳解決方案。

拍檔2022年12月營收2.4億元，月增11%，累計2022年合併營收為27億元，年增1%。拍檔持續往高附加價值智慧零售解決方案供應商的方向前進，於歐美區提高優質連鎖直客的比重，去年歐美直客較前年成長接近10%；於亞太區則大幅提高軟體與加值服務營業比重，均有利於提升整體獲利表現。

拍檔在台灣連鎖餐飲市占率已超過30%，亞太服務客戶門店數更累計超過16,000家，其中亞太區域子公司美麗科技、益欣資訊、麻吉數位以及新加坡Epoint去年營收比前年成長13.7%。

由於耕耘軟硬金服（軟體、硬體、金流和服務）整合有成，拍檔2022年全球軟體服務營收增加逾二成，雲端設備管理系統CDM（Cloud Device Management)採用客戶數大幅提升，上線機台數較前年成長逾40%，透過CDM的遠端設備管理功能，更利於連鎖直客進行有效管理、提升營運績效。

展望2023年，拍檔可望維持健康商業模式，在國際觀光事業、國際展覽及大型活動賽事營運恢復疫情前活躍度下，持續穩定供貨，同時透過佳世達集團大艦隊資源，提供完整一站式智慧門店解決方案，深化亞太地區的線上線下整合OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的規劃，並期待中國市場下半年疫情緩解，重回成長，因此2023年整體展望審慎樂觀。

營收 疫情 軟體

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