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中保科率團前進2023CES 林建涵：將開發「虛擬警衛系統」應用科技

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科前進CES（中保科提供）
中保科前進CES（中保科提供）

消費電子展(CES)於1月5日至8日在美國拉斯維加斯開展，中保科（9917）由副董事長林建涵親自領隊率相關部門主管，於1月5日前往參訪這個一年一度全世界最大消費性電子大展，探索最新科技走向與全球科技產業發展的潮流，與國際科技大廠發展脈動接軌。

此次參訪除鎖定以ESG為主軸的綠色智慧科技應用外，中保科技更聚焦AIoT智慧物聯網平台為考察重點，希望在AIoT平台上也能發展更多元的應用，同時也針對智慧城市的運輸科技、智慧充電椿、節能平台等進行重點考察，返台後也會針對需求應用進行研發考量。

像是會場中機器人、AI科技及虛實整合的技術普及，且有感於近年基本薪資逐年調漲，為了協助企業商家降低營運成本，林建涵表示未來不排除開發「虛擬警衛系統」技術，這項結合AI影像辨識，語音辨識及語音合成(對話內容)的技術，除了可擔負人力警衛接待及緊急對應的工作，也可應用作為「虛擬助理」，推展至賣場或需要導覽服務的場域，未來將可為客戶及商家解決人力工作量及成本問題。

近年來中保科聚焦重點在AIoT，看準物聯網已是產業發展及應用潮流，積極佈局發展中保無限+，除持續投資也尋求合作團隊，不僅創造了商機更帶動國內物聯網B2C業務。

此外，在智慧城市策略上，中保科技集團則提供一條龍的規劃設計整合，能加快案場效率，像是提供建商規劃智慧建築、防災安全設備等相關需求的解決方案，及協助各縣市政府規劃大型場域安全管理、建構智慧交通、智慧防災及科技執法方案，將會是中保科強化智慧城市的新趨勢。

中保 智慧城市 物聯網

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