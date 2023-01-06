世界先進續考慮台灣、新加坡建12吋廠 但暫時沒有時間表

由於8吋晶圓代工後續新增機台設備已不符合效益，8吋晶圓代工廠世界先進（5347）持續考慮後續擴充12吋廠，世界先進董事長暨總經理方略今（6）日在媒體交流會上提到，公司正持續考慮新加坡建12吋廠，客戶要求才會考慮，但暫時沒有時間表。

就終端應用，方略也說，長期有8吋信心應用端仍存在，也不需要升級到12吋。

方略也說，在台灣晶圓五廠的8吋晶圓量產後，才會評估後續12吋擴產計畫，目前沒有時間表，還在考慮階段，同時客戶要求才會考慮新加坡設12吋廠，台灣也是合理的考慮選項。

先前2022年2月法說會上分析師曾追問世界何時考慮設12吋廠，當時方略已指出，8吋產線設備愈來愈昂貴，且許多廠商停產，預期世界先進晶圓五廠的8吋晶圓量產後，才會評估12吋擴產，但強調「尚未有時間表」。方略今日也重申相關看法。

他指出，12吋廠必須全新建置，若要擴產，仍希望找新竹或台灣其他區域建置，新加坡也會是考慮地點。