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借重鴻海生產量能 MIH聯盟將在美國俄州建立創新基地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰（左）與Lordstown Motors執行長Edward T. Hightower（右）。MIH／提供
MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰（左）與Lordstown Motors執行長Edward T. Hightower（右）。MIH／提供

MIH開放電動車聯盟在美國消費性電子展(CES 2023)宣布計劃於美國俄亥俄州建立創新基地（Innovation Hub），讓供應鏈夥伴進駐，就近支持OEM車廠，加速合作及創新的腳步，同時也在CES上對外展示北美生態系的佈局成果，聚集了Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor 等電動車品牌，分別體現商業車隊、娛樂遊戲、農業創新的多元應用情境，MIH借重盟創始會員鴻海（2317）集團在美國製造的量能，建立從開發、設計到生產的完整產業鏈。

美國中西部之於全球汽車產業發展佔據重要地位，在進入電動車及新興Mobility服務的時代，該地區豐沛的人才及汽車零組件供應聚落也將為美國汽車行業及經濟發展帶來新氣象。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH不僅是開放EV平台的推動者，也是供應鏈的專家，採取將全球供應鏈夥伴帶進北美的策略，爭取行業變革帶來的新機會。目前鴻海集團在美國有兩個主要據點，一處位在威斯康辛州，現階段以資通訊（ICT）產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐；另一處位於俄亥俄州，主要生產Lordstown Motors商用皮卡及轎車。這兩個廠區連結了美國中西部涵蓋數個州的汽車廊帶，能夠帶動整條供應鏈的發展，相信MIH聯盟在鴻海科技集團美國製造的資源及協助下，大幅強化MIH北美生態系鋪展的深度及廣度。

MIH計劃在俄亥俄州工廠附近建立創新基地，讓供應鏈夥伴進駐，美國市場有許多新興電動車OEM品牌，不論是新車型討論或新技術的開發需要許多供應鏈夥伴的支持，MIH能夠將全球頂尖的夥伴聚集在一起，讓OEM與供應鏈業者直接溝通，打破過去汽車行業過去階層分明的模式，進而加速創新以及縮短新款EV量產進入市場的時間。

MIH聯盟建立北美生態系除透過將全球EV供應鏈帶進美國之外，MIH也相當看好B2B／B2B2C市場，目前與提供移動應用服務的企業探索新的使用者體驗，商討合作的可能，第一步打造三人座小車Project X，後續將針對北美市場開發六人座及九人座車款。

MIH將美國列為2023年重點發展市場，在CES 2023攜手多個重要技術領域的會員一起展示旗下最新解決方案，包括圖資及導航領導廠商TomTom、專注於車輛資訊安全的VicOne、智慧聯網解決方案商富士康工業互聯網（FII）、觸控科技的GIS-KY（6456）、自動駕駛的TIER IV，積極爭取北美市場龐大的電動車商機。

美國 電動車 鴻海

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