技嘉進軍CES 展出冷卻與智慧自駕技術

2023美國消費性電子展（CES）在拉斯維加斯開展，主機板與顯示卡廠技嘉除展出資料中心伺服器與冷卻技術，並呼應智慧自駕趨勢，將車載決策主機結合生態鏈廠商的感測光學元件、鏡頭、電池等，現場模擬未來智慧自駕車。

技嘉發布新聞稿指出，今年在CES展出下一代伺服器和最新運算技術，滿足不同層級的使用及各種工作負載需求。其中，效能趨近企業級伺服器的工作站產品，搭配邁爾凌科技的MLOps人工智慧開發平台，展示多工平行運算加速AI（人工智慧）模型開發流程，協助小型開發者上手AI。

技嘉表示，資料中心乘載的運算量能需求日益增高，資料中心的伺服器也面臨效能提升帶來的散熱困境。技嘉氣冷、液冷及浸沒式冷卻解決方案可提高散熱效率，讓伺服器得以提供優異的性能及運算密度，同時將碳排放量減至最低。

全球半導體代工龍頭及日本電信業者KDDI，皆採用技嘉浸沒式冷卻方案，打造兼具高效能運算和節能減碳的資料中心，機房總耗能降低30%以上。在CES展上，技嘉也首度展出可與所有市場上主流浸沒式液冷槽相容的OCP（開放運算計畫）伺服器TO15-Z40。

自駕車應用方面，技嘉擁有開發自駕車ADCU（自動輔助駕駛控制器）與ADAS ECU（先進駕駛輔助系統電子控制單元）、TCU（車載資訊控制單元）等產品的經驗，可依據客戶需求，開發高效能區域整合型場域控制器與決策控制主機。

在今年CES，技嘉攜手關鍵零組件及策略合作夥伴，展示可辨識物件的鏡頭、雷達、胎壓偵測、電池系統、車載抬頭顯示及資訊娛樂系統，透過運算力整合多項解決方案，達成智慧自駕，並減少能源消耗與污染排放。

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