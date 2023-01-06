希捷推出新品搶市 兼具大容量及永續發展

希捷科技（Seagate） 旗下高階品牌LaCie宣布在台推出新一代 LaCie® Mobile Drive ，為旗下廣受歡迎的外接硬碟產品線的最新成員。希捷表示，LaCie自創立以來，便深受重視設計感的使用者和創意專業人士信賴，LaCie持續提供極具特色的儲存解決方案，其外型和功能相輔相成，提供頂尖全方位使用體驗。

LaCie Mobile Drive延續LaCie的品牌精神，在設計和結構上皆以高耐用性為目標。外殼採用Neil Poulton的創新設計，機殼選用強壯的鋁金屬變得更加堅固。新一代 LaCie Mobile Drive貫徹永續精神，採用消費後回收鋁金屬和塑膠材料 (Post-Consumer Recycled)，外盒包裝亦是使用回收紙板製成。

LaCie設計師Neil Poulton表示，全新LaCie Mobile Drive採用優質材料、線條俐落分明、設計堅固牢靠。外殼的細節處處優雅美觀，且採用具前瞻性的消費後回收永續材料。與LaCie持續合作近30年後，此次Mobile Drive再度讓我們感受到推出全新設計時的興奮之情。有些時刻，會感受到自己所做的設計恰到好處。

全新 LaCie Mobile Drive可提供高達 5TB 的容量，方便隨身攜帶，能相容於PC、Mac 及iPad USB-C。具備一鍵式自動備份功能，令檔案儲存作業格外順暢，USB-C可提供每秒高達 130MB 的檔案傳輸速度，帶來毫無阻礙的使用體驗。

LaCie Mobile Drive提供 LaCie Toolkit軟體，可根據需要進行備份或排程備份作業，並搭配一個月的Adobe Creative Cloud完整應用程式計劃。隨附的三年有限保固和三年Rescue Data Recovery Services (資料救援服務)，能讓消費者享有長遠的安心保障，無須擔心資料遺失並省下救援資料的費用。

LaCie Mobile Drive將於台灣指定經銷通路上市，建議售價為3,788元(2TB)、5,488元(4TB)、6,188元(5TB)。