雃博2023年開門紅 取得義大利大型醫院標案上半年出貨

雃博（4106）2022年1月推出全新品牌「Wellell」，預計於未來三年內完成全球的品牌及產品轉換。公司表示，新品牌一年下來在歐洲市場的優異表現下，2022年營運再創佳績，2023年更以結合數位IoT裝置的氣墊床，取得義大利大型醫院標案，預計在上半年完成出貨，將可為營收貢獻約350-400萬歐元。

雃博為公司長遠營運發展考量，於2019-2021年進行品牌再造，去年1月推出全新品牌「Wellell」，新品牌策略聚焦於病患康復旅程，簡稱PRC (Patient Recovery Care)、臨床價值提升及數位內容行銷，一年下來在歐洲市場的優異表現下，讓公司在往全球品牌這條道路上邁進更加增添信心。

雃博董事長李永川表示，公司目前積極從PAC(壓傷照護)晉升到PRC(病患康復旅程)，具體將把氣墊床串接更多物聯網與周邊照護器材的廣度，以病人利益為中心思維，提供醫院、照護機構及經銷商更全面性的服務，逐步提高產品及服務的競爭力及附加價值。2023年以結合數位IoT裝置的氣墊床，取得義大利大型醫院標案，預計在上半年完成出貨，將可為營收貢獻約350-400萬歐元，穩固義大利市場Wellell領導品牌的地位。整體在品牌轉型下，未來將積極布局PRC產品、持續優化產品組合，結合智慧醫療的發展，開發新產品，奠基未來的增長動能。

除優化產品組合，雃博也積極透過數位行銷的方式打造新品牌的形象。包括重視對全球經銷商產品教育訓練的一致性，以及如何與全球客戶即時互動，建立數位化的教育訓練系統及打造高互動性的虛擬展間，達到零距離的產品教育和宣傳效果。