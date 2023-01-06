安森美主驅逆變器碳化矽功率模塊 現代汽車看上

智慧電源和智慧感知技術廠商安森美（onsemi）宣布，EliteSiC系列碳化矽(SiC)功率模組已被起亞公司(Kia Corporation)選中用於EV6 GT車型。這款電動汽車(EV)從零速加速到60英里/小時只需3.4秒，最高時速達161英里/小時。

安森美表示，在高性能電動汽車的主驅逆變器中，EliteSiC功率模塊實現了從電池的直流800V到後軸交流驅動的高效電源轉換。會繼續與現代汽車公司(Hyundai Motor Company)和起亞公司(HMC/KIA)合作，將EliteSiC技術用於HMC/KIA即將推出的基於電動化全球模塊型平台(E-GMP)的高性能電動汽車。

安森美表示，高功率密度SiC功率模塊採用了最創新的封裝技術，以最大限度地減少寄生效應和熱阻，並利用創新的互連技術提供強大的封裝可靠性，從而減少與DC-AC轉換有關的功率損耗，同時減小了主驅逆變器的尺寸和重量，提高了性能，並使電動汽車的續航里程增加了5%。

安森美表示，在汽車應用高密度電源方案方面具備幾十年的卓越封裝技術經驗，其差異化的功率模塊技術實現領先行業的電源主驅方案。卓越的封裝技術以及從SiC的平面到溝槽單元結構的演進路徑，使安森美能夠為電動汽車行業領導者HKMC/KIA提供高度穩定可靠的方案。

安森美執行副總裁暨電源方案部總經理Simon Keeton說，與HMC/KIA的合作植根於安森美EliteSiC技術的卓越性能。同樣重要的是，安森美迅速成長的垂直整合的SiC供應鏈，使公司能夠規劃必要的規模，以支援電動汽車的大批量生產。