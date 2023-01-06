AMD新品發表 微軟、HP、聯想等大咖站台

AMD董事長暨執行長蘇姿丰在CES 2023開幕主題演講中，攜手微軟、HP、聯想、Magic Leap與Intuitive Surgical等合作夥伴，展示AMD領先技術如何推動AI、混合辦公模式、遊戲、醫療保健、航太和可持續運算的發展。展示新一代產品，闡述高效能與自行調適運算為全球最嚴峻的挑戰創造解決方案所扮演的重要角色。

蘇姿丰表示，很榮幸能夠為CES 2023揭開序幕，並介紹AMD推動高效能和自行調適運算發展的解決方案，以協助解決世界上最嚴峻的挑戰。攜手合作夥伴分享了AMD的技術如何推動AI、混合辦公模式、遊戲、醫療保健、航太和可持續運算的發展。同時推出了多款全新行動、遊戲和AI晶片，2023年對AMD和整個產業來說將會是相當振奮人心的一年。

AMD發表全新行動和桌上型處理器，為休閒遊戲玩家、內容創作者、專業人士以及混合工作者等各類使用者提供領先效能，同時推出全新繪圖解決方案，將高效能遊戲的強大效能帶到行動設備上。

搭載AMD 3D V-Cache™技術的AMD Ryzen 7000X3D系列處理器，為全球最快的遊戲處理器。專為筆電打造的AMD Radeon™ RX 7000系列顯示產品基於AMD RDNA™ 3架構，為新一代高階筆電提供卓越的能源效率與效能，不僅能在開啟超高畫質設定下執行1080p遊戲，也能運行進階的內容創作應用。

推動醫療保健的發展方面，AMD表示自行調適運算和AI技術為世界上最重要的醫療解決方案提供支援，從而實現更快的診斷、藥物研發以及更好的患者護理。在CES上，AMD發表AMD Vitis醫學影像庫，藉由縮短開發時間將高階的醫學影像產品更快地推向市場。這些軟體庫可在配備AI引擎的AMD Versal™ SoC設備上加速優質醫學成像，為醫療保健供應商及其患者提供高品質、低延遲的成像。