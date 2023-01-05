快訊

美股道瓊早盤大跌近400點 勞動市場比預期強勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股四大指數走跌超過1% 台指期夜盤由紅翻黑

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美債殖利率走高、美股開盤走跌，截至今晚10點40分，四大指數跌幅均跌逾1%，特斯拉再跌超過5%、微軟以及輝達跌幅則超過2%。美股示意圖。美聯社
美債殖利率走高、美股開盤走跌，截至今晚10點40分，四大指數跌幅均跌逾1%，特斯拉再跌超過5%、微軟以及輝達跌幅則超過2%。美股示意圖。美聯社

就業數據強勁，上周初領失業救濟金人數減少1.9萬人至20.4萬人，遠優於市場預期為22.5萬人，令市場對於聯準會積極升息的擔憂再起，美債殖利率走高、美股開盤走跌，截至10點40分，四大指數跌幅均跌逾1%，特斯拉再跌超過5%、微軟以及輝達跌幅則超過2%；連帶台指期夜盤由紅翻黑，14,300點關卡失守，跌點擴大，回測14,200點。

現貨部分，三大法人買超12.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,494口至13,736口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,406口至16,494口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加120口至8,073口。

台指期 三大法人 美股 聯準會 失業

延伸閱讀

特斯拉中國12月交付55,796輛 創近5個月新低

竟然是故意的！美國警方判定Tesla墜崖事故是「蓄意謀殺」

4人奇蹟生還！特斯拉衝破加州沿海公路圍欄、墜76公尺懸崖成「廢鐵」

特斯拉去年交車131萬台 成長幅度未達標現放緩隱憂

相關新聞

2022年台股集中市場日均量2421億元 年減近4成

金管會今天公布2022年台股交易概況，2022年台股集中市場日均量約新台幣2421.7億元，年減幅高達38.14%，和國...

台股漲百點破14300點 法人：聚焦產業景氣與企業展望

台股今天在台積電彈升9元，加上水泥及金融類股同步走高，指數突破14300點關卡，收在14301.05點，上漲101.92...

台股上漲101.92點 三大法人買超13.19億元

台股今（5）日開高，一度拉升至14,357.6點，終場收14,301.05點，上漲101.92點，成交量1,720.67...

3觀察看懂雷虎暗藏不確定因子！股價表現亮麗 基本面、籌碼面卻跟不上

2022年台股漲幅前10名排行，雷虎以148%名列第8。然而，投資人必須深究，雷虎是真的靠無人機轉型成功了，抑或只是一場軍工話題的追捧而已？

「跌」字貫穿2022年 謝金河：2023年投資藏玄機

揮別二○二二年，從通膨升溫、俄烏開戰、美中角力、晶片戰爭、台海緊張、安倍之死，到習近平完成廿大一統，從清零到瞬間解封，這個世界驚奇不斷，金融市場也頻頻出現驚嘆聲。

美股四大指數走跌超過1% 台指期夜盤由紅翻黑

就業數據強勁，上周初領失業救濟金人數減少1.9萬人至20.4萬人，遠優於市場預期為22.5萬人，令市場對於聯準會積極升息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。