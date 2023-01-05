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美股四大指數走跌超過1% 台指期夜盤由紅翻黑
就業數據強勁，上周初領失業救濟金人數減少1.9萬人至20.4萬人，遠優於市場預期為22.5萬人，令市場對於聯準會積極升息的擔憂再起，美債殖利率走高、美股開盤走跌，截至10點40分，四大指數跌幅均跌逾1%，特斯拉再跌超過5%、微軟以及輝達跌幅則超過2%；連帶台指期夜盤由紅翻黑，14,300點關卡失守，跌點擴大，回測14,200點。
現貨部分，三大法人買超12.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,494口至13,736口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,406口至16,494口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加120口至8,073口。
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