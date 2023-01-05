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遠傳攜OPPO推新機優惠 全新Reno 8最高現折2,000元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）表示，迎接兔年，攜手OPPO推出新春優惠，即日起至1/31，申辦OPPO Reno 8、OPPO Reno 8 Pro搭配指定方案，手機零元起，活動期間再加碼多重送，包括搭配全新Reno8手機最高現折2,000元、獨家加碼千元紅包、舊換新新機最高加碼再折3,000元。

此外，遠傳表示，買空機獨享最高折5,000元，搭配指定專案再享人氣Dyson家電零元帶走，活動期間加贈防駭心守護服務最高1年優惠，有機會抽中Nintendo Switch主機、PS5戰神同捆組+ PS4遊戲等好禮！

迎接新年新氣象，遠傳表示，特別推出「舊機交給我，新機你帶走」的加碼優惠活動，不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用舊手機至全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，可直接換購新手機、平板、3C家電與配件等，換購Reno8 (8G)、Reno8 Pro最高再折3,000元。

此外，遠傳表示，想要入手空機的消費者，購買OPPO Reno8 Pro遠傳用戶獨享憑券多折2,000元，最高可現折5,000元，Reno8空機也有憑券享1,000元折扣。

遠傳 手機 PS4

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