趨勢科技成立5G新創「CTOne」 提供企業專網資安方案

全球網路資安領導廠商趨勢科技今日宣布，成立5G資安新公司CTOne訊勢科技，為企業在5G企業專網環境中各種落地應用提供最佳資訊安全解決方案，從網路到端點實現更全面完整的安全防護，助企業在導入5G專網時預先部署資安防護網，防禦可能的新興網路威脅，強化垂直應用領域的數位韌性。並已獲得智慧製造及智慧機場服務所採用試行。

不少企業與組織計畫建構5G專用網路環境以發展創新的數位應用服務，5G專網架構因其專屬性與封閉性，在目前被視為最安全的無線通訊標準，但如今主流走向開放無線接取 (O-RAN) 架構，其開放性和敏捷性加上整體網路的雲端化、開源軟體化、IoT設備的多樣化等，使得5G環境將承受有別以往更多元型態的資安威脅，若企業所使用的資安防護技術未能及時跟上新興資通訊科技的發展步伐，勢必將放大惡意威脅入侵時對企業內部造成損害。

趨勢科技成立專注於各式資通訊新興威脅研究的CTOne，將藉由整合資訊與通訊技術 (IT/CT)，幫助企業5G專網建構起最佳資安防護，強化現階段企業營運普遍缺乏橫跨整合資通訊的資安營運模式與可視性，保護5G專網用戶從網路與物聯網端點裝置的安全，落實各產業環境中的5G智慧應用，在安全的開發環境中找到未來更多的可能性。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，全球開啟5G新時代，加速實現各種商業領域的創新應用願景，5G核心網路技術的躍進，將對物聯網資訊安全帶來更大、更全面的衝擊。趨勢科技以資安核心專業基礎以及充沛技術能量，再次協助產業邁向更安全的5G企業專網時代。

CTOne執行長黃傑笙表示，全球電信新興通訊技術應用市場蓬勃發展，嶄新資通訊技術高速發展的同時，也意味著企業營運將暴露在諸多複雜風險中，CTOne的成立將有助於為全球企業在5G專網智慧應用環境中，預先將最後一哩的關鍵聯網安全防護納入營運藍圖。未來CTOne也將持續與全球夥伴展開合作與技術鏈結，共同攜手為企業5G專網建構優質的產業應用生態系，以完善的資安解決方案最大化5G專網的優勢。