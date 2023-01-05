2023年第1季NAND Flash均價跌幅收斂至10~15%

集邦科技今日出具報告指出，由於多數供應商已開始減產，2023年第1季NAND Flash價格季跌幅將收斂至10~15%，削價競爭也在原廠啟動減產後獲控制。集邦並預估有助於NAND Flash價格下行週期會比DRAM提前終止。

集邦強調這是NAND Flash歷經2022下半年劇烈跌價，促使供應商積極減產，加上相較DRAM具有較高的價格彈性，帶來價格止跌的正面訊息。

集邦預估，由於NAND Flash Wafer已近現金成本，跌幅將是最先獲控制的產品；企業級固態硬碟（SSD）作為原廠消耗庫存的重要出海口，且利潤空間較大，預估將是第1季跌幅最深的產品。

至於Client SSD方面，集邦表示，由於2023年筆電需求仍弱，筆電品牌備貨保守，加上2023年Client SSD需求位元成長持續放緩，且減產效益尚未發酵，供過於求情形仍持續。2023年176層512GB仍是主流供應產品，但QLC SSD產品效能的提升卻加劇512GB容量的價格跌幅，且隨著更多供應商推出高層次QLC產品，512GB價格恐持續下跌。不過TrendForce目前觀察，部分減產供應商力守價格的策略已奏效，第1季Client SSD價格跌幅獲控制，收斂至10~15%。

集邦表示，2022年第4季起至今伺服器出貨疲軟的形情尚未改善，連帶影響企業級SSD訂單下修。中國因疫情及政府政策導致資料中心布建速度放緩，2022年企業級SSD需求出現較2021年衰退。

此外，供應商為減緩庫存攀升，已在去年第4季擴大企業級SSD價格跌幅，以提高北美客戶的備貨力道，此舉卻削弱2023年第1季級SSD備貨需求，導致供應商多採取競價搶市策略，使Enterprise SSD成為第一季跌幅最深的產品，約13~18%。

eMMC方面，主要應用Chromebook、電視及網通類產品需求動能不足，無法有效支撐eMMC價格。目前原廠eMMC庫存水位仍高，原廠在獲利空間允許的前提下仍將積極促銷，預估第一季eMMC價格跌幅約10~15%。

UFS方面，智慧型手機需求依舊低迷，多數主要智慧型手機OEM表示採購量將可能與2022年持平，全年UFS需求展望仍消極。預估第1季UFS價格跌幅約10~15%。