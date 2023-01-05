環球晶2023年矽晶圓出貨量價齊增 全年挑戰在上半年

環球晶（6488）2023年矽晶圓長約量價同增，法人機構表示，雖長期矽晶圓需求仍穩定成長，但近期半導體景氣轉弱，且大廠下修資本支出或減產，終將影響環球晶的出貨量。

分析師表示，疫情、戰爭、氣候影響，使環球晶的成本增加，去年第4季出現部分客戶欲彈性調整稍微延遲矽晶圓拉貨的時程，可見供應鏈仍持續存在庫存壓力，市場出現疲弱訊號；其中，景氣差，小尺寸就會先掉下來，雖然交期影響不大，但第1季營收可能會下滑，還有農曆春節天時較少的因素，壓力確實比較大，預期下半年營運將會回溫。

目前12吋、8 吋產能都滿載，就算彈性調整也不會差太多，維持高稼動率，持續有新簽的長約，長期需求仍相當樂觀。市場預估環球晶2022年每股稅後純益（EPS）32.5元，目前公司暫時沒有要處分世創股票的計劃。

另外，環球晶開始「新全球化」策略，也就是「全球在地化」，原本環球晶在9個國家有17座工廠，美國12吋新廠動土後，變成18座工廠，進一步擴大全球化腳步，讓各地客戶都認為環球晶是在地公司，跨越三大洲都有12吋矽晶圓可以供貨。即使短期市況起伏，各個擴產計畫並沒有改變，頂多有些廠區因缺工、缺料而稍微延遲進度。

展望2023年，環球晶預期2023年產品平均售價可望揚升，且長約仍在增加，儘管生產成本增加，將力求毛利率維持穩定，其中，匯率和能源成本高是變數；整體來看，2023年半導體市場表現持平，長期隨著總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡、數位轉型大趨勢推動，2024年將恢復成長下，預估今年EPS約35.8元。