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高通強攻車用 推新系統單晶片

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

高通在CES 2023宣布，推出Snapdragon Ride Flex，為汽車產業首款可同步支援數位座艙與先進駕駛輔助系統的可擴展系統單晶片系列；並強調以Snapdragon Ride平台產品組合在先進駕駛輔助和自動駕駛領域帶動全球發展動能。

Snapdragon數位底盤產品組合再添新成員，高通推出Snapdragon Ride Flex™ 系統單晶片。高通表示，Flex系統單晶片是專為支援跨異質運算資源的混合關鍵工作負載所打造，實現數位座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS） 和自動駕駛（AD）功能共存於單一系統單晶片。已經獲得全球領先汽車業者加速採用，正快速開發安全且可更新的先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）解決方案。

高通表示，Flex系統單晶片符合最高水準的汽車安全性要求，使硬體架構能夠支援特定 ADAS 功能的安全隔離、無干擾和服務品質（QoS），並配備專用的汽車安全完整性等級 D級（ASIL-D）安全島。

高通還說，Flex系統單晶片還預整合了一個軟體平台，支援多重作業系統同時運行、使用隔離虛擬機器運行虛擬機管理程式，並使用汽車開放系統架構（AUTOSAR）的即時作業系統 （OS），以滿足駕駛輔助安全系統、數位可重設叢集、資訊娛樂系統、駕駛監控系統（DMS）和停車輔助系統的混合關鍵工作負載要求。

高通指出，第一代Snapdragon Ride平台目前已可在全球商用車輛中使用，新一代Snapdragon Ride平台採用領先業界的4奈米系統單晶片和整合的Snapdragon Ride視覺疊層（Snapdragon Ride Vision stack）建構而成，透過ADAS舒適功能支援安全關鍵系統，目前正在向所有預計於2025年全球量產汽車的主要第一級供應商提供樣品。

偉世通（VC）和高通宣布將進一步發展雙方的技術合作，開發專為讓全球汽車製造商打造新一代座艙所設計的高效能座艙域控制器。

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