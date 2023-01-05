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歐特明與Sony合作開發ToF相機模組 已出貨AIoT智慧照護應用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
歐特明與Sony合作，共同開發新一代深度相機模組（ToF），進智慧照護市場，可監控病人臥床情況並確保隱私。業者／提供
歐特明與Sony合作，共同開發新一代深度相機模組（ToF），進智慧照護市場，可監控病人臥床情況並確保隱私。業者／提供

視覺AI專家歐特明（2256）電子，與Sony策略合作，共同開發新一代深度相機模組（ToF） ，除可應用在特殊領域自動駕駛如AMR、 自動導引車（Forklift）等無人載具。ToF相機模組加上視覺AI技術能夠發揮具有高隱密性的影像辨識功能，也可應用於AIoT中的智慧照護應用，監控病人臥床情況的同時也能夠兼顧病人隱私，現已開始小量出貨至醫療照護中心，搶進智慧照護應用市場。

根據Global Information研究報告指出到2027年，全球物聯網人工智能（AIoT）市場規模預計將達到836億美元，複合年增長率為39.1%。歐特明與Sony攜手進軍AIoT市場，可望為營收成長帶來新的動能。

歐特明表示，ToF相機模組具有即時成像的深度3D感測技術，可生成非RGB影像，來保護病人隱私，並透過視覺AI影像辨識，判斷病人是否有離床或是跌倒的狀況。ToF相機模組使用Sony最新 3D DepthSense®感測器，解析度達640x480，其Indirect Time-of-Flight 飛時測距技術，偵測距離可從0.3至7.4米，精確度可到達毫米等級，使用4 x 940nm VCSELs，無論在戶外或室內都能有穩定的輸出表現，此外，還擁有IP67防水防塵等級，並支援乙太網路供電功能（POE），為眾多應用領域中的高CP值選擇。

歐特明長期深耕視覺AI技術，積極開發L2+ADAS的影像辨識系統，可應用於乘用車與商用車市場，同時也擴展相機模組產品線，開發ToF相機模組，切入其他AI智慧應用。

歐特明執行長吳錫慶表示，除了車用市場，歐特明積極開發特殊領域自駕及AIoT相關應用。由於歐特明原本就有深厚的視覺AI研發經驗，在多年累積的基礎及能量上，透過與 Sony策略合作開發3D視覺相機模組，成功擴展至智慧工業及智慧照護等領域，未來會更積極開發視覺AI的加值服務，此外，追求更健康的毛利結構也是擴展相機模組產品線的一大誘因。

深度相機模組（ToF）除了採用Sony最新的3D感測技術，更與Sony更進一步策略合作，共同進軍特殊領域自駕及AIoT市場。台灣Sony應用零組件行銷總部協理林進益表示，與歐特明從車用市場開始就已經開始長期合作，這次透過ToF相機模組共同開發特殊領域自駕及AIoT市場，主要是因應全球人口老化及勞力成本增加問題，也為跨足新的應用領域而策略布局。

歐特明董事長暨執行長吳錫慶。記者李珣瑛／攝影
歐特明董事長暨執行長吳錫慶。記者李珣瑛／攝影

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