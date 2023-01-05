友達推動智慧座艙創新 FIDM Plus一體化顯示方案CES亮相

友達（2409）光電攜手生態圈合作夥伴推動新一代智慧座艙，讓駕駛操作與車內娛樂體驗再進化。友達大尺寸FIDM Plus一體化顯示方案（Fully Integrated Display Module Plus），於今年的美國消費性電子大展（CES 2023）首度亮相，展現未來智慧座艙豐富精采的視覺體驗和安全智慧的創新服務。

隨著電動車、自駕車快速發展，乘客對於座艙娛樂及更直覺的智慧化服務需求大幅提升，而要滿足高品質多媒體影音及日益豐富的智慧功能，需憑藉流暢的顯示溝通介面及高效能的運算平台。友達以領先顯示技術與優異整合設計能力所開發的FIDM Plus一體化顯示方案，整合隱藏式鏡頭、IR感測器、環境光感測器及大尺寸內嵌式觸控，能夠完美呈現智慧座艙平台的多屏共享連動、即時導航、情境安全、影音娛樂、遊戲互動及視訊會議等功能，達到更全面的人機互動，讓駕駛及乘客於車內的工作、娛樂、生活體驗再升級。

友達光電總經理暨營運長柯富仁表示：「顯示器與人機互動成為車廠提供智慧座艙體驗的重要差異化方向，友達持續致力於技術升級與開發全方位的車用顯示器解決方案。我們很高興與夥伴展示未來座艙的合作成效，透過友達專為座艙開發的FIDM Plus 一體化顯示方案，協助車用客戶為駕駛與乘客帶來更舒適安全的車內體驗，向全球展現未來汽車創新應用的各種無限可能。」

這次展示的友達FIDM Plus一體化顯示方案，搭載A柱到A柱55吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術，曲面面板與車艙內裝緊密貼合，兼顧美學設計與減震效果。此外，透過友達獨家AmLED顯示技術（AUO Adapative mini LED），實現高解析度、高亮度、廣色域等特性，同時以高對比、低耗能、耐候度高及強光下可視性高等優勢，提供駕駛清晰的行車資訊。一體黑的沉浸式設計，更可達到50%以上的省電效能。副駕駛座搭載之主動式防窺面板，可自由切換防窺模式，避免分散駕駛注意力，提升行車安全。FIDM Plus並整合隱藏式鏡頭，可執行個人化臉部辨識及駕駛疲勞偵測。內建環境光感測器可依據周遭的光源，動態分區調節顯示器亮度，提供駕駛及乘客最舒適的觀賞品質。

友達表示，供應卓越、穩定的車載顯示器產品，在高度注重安全的車用市場獲得客戶信賴，屹立全球前三大車用面板供應商地位。友達FIDM Plus 高度整合核心顯示技術及感測元件，從設計到生產的全程服務可縮短客戶開發時程，提升產品品質及可靠性，協助客戶打造極致的座艙駕乘體驗。

友達 FIDM Plus協同合作夥伴成功打造未來座艙概念車，最新完整車艙請看： https://www.qualcomm.com/news/onq/2023/01/ces-2023-qualcomm-unites-ecosystem-to-demonstrate-next-gen-in-vehicle-experiences