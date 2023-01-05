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環球晶：上半年弱些 下半年可持穩回溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體整體市況欠佳，半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭4日指出，整體而言對該公司2023年營運仍正面期待，將會是正成長年。

徐秀蘭坦言，市場需求有所放緩，確實聽到越來越多客戶在尊重合約的前提下，希望小部分拿貨時程可稍微彈性調整，現在大約有接近一半的客戶希望洽談微調8吋與12吋產品的出貨節奏，但環球晶目前規畫今年還是維持高稼動率，免得浪費產能。客戶現在大多評估2024年景氣會回溫，所以到今年底時，說不定還要預先生產一部分2024年出貨所需產品。

由於客戶調整庫存，市場預期，環球晶上半年營運可能受到上述客戶部分拿貨彈性調整影響，全年呈現「先低後高」態勢。徐秀蘭強調，由於該公司長約比重很高，上半年調整幅度估計將比長約比重較低的業者要來得少。

除了客戶拿貨節奏調整的挑戰，徐秀蘭並談到匯率走勢越來越難預期、能源成本墊高、人力緊缺等挑戰。

不過，徐秀蘭也透露，到去年12月都還有客戶持續與其簽訂新的長約，且運費大幅度下跌，並已看到客戶端庫存下降的情形。

環球晶 半導體

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