兩大電信業合併卡關？數位部回應了

國家通訊傳播委員會(NCC)今（4）日審查兩大電信事業合併案，包括台灣大哥大（3045）與台灣之星(台台併)、遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）(遠亞併)兩案，均續行審議。主因是還有一些議題要跟數位部釐清。對此，數位部表示，已於111年9月29日及30日列席通傳會聽證會提供鑑定意見，基於行政一體，通傳會若尚有議題與需與數位部再行釐清討論，數位部也會本於權責，密切配合通傳會依法審理，就頻率資源合理分配與利用提供意見。

因台灣大、遠傳都已經表示出合併案再延後就可能告吹的態度，更被網友質疑NCC與數位部「都在泡茶聊天嗎？」，數位部指出，已於2022年9月29日及30日列席通傳會聽證會提供鑑定意見，於2022年11月22日函復通傳會所詢議題，及於2022年12月19日參與通傳會召開研商「電信事業申請合併所涉無線電頻率管理相關事宜」會議，並於會後提供數位部書面補充意見，供通傳會參考。

另外，數位部說，依電信管理法第26條規定，本合併案尚須由通傳會綜整考量資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等要素，促進資通訊基礎建設，發揮頻率及網路整體綜效，以資確保公共利益，提升全民福祉。

最後，數位部說，基於行政一體，通傳會若尚有議題與需與數位部再行釐清討論，數位部也會本於權責，密切配合通傳會依法審理，就頻率資源合理分配與利用提供意見。