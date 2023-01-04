市場看壞2023年 陳俊聖：宏基要靠找「微趨勢」戰勝不景氣

市場看壞2023年全球景氣，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（4）日也坦言，「今年總經情況就是不好」，但宏碁對後市看法不悲觀，將透過不斷尋找突破口、發現「微趨勢」，透過創新創造更多生意機會，比如今年新發表的健身車結合辦公桌產品「eKinekt 酷騎桌」。

宏碁今日凌晨舉行2023CES（美國消費性電子展）線上新品發表會，下午舉行發表會後記者會，針對新品看法、今年景氣、PC市況及庫存狀況一一回應。

針對經濟景氣，陳俊聖坦言，今年總經情況就是不好。近期才發給高階主管內部信，提到有19個金融單位對今年經濟展望看法不佳，甚至有經濟學家認為全球經濟可能面臨10年緩慢成長情況。

至於歐美地區筆電市場何時回溫，陳俊聖回應，依據研調機構IDC數據，筆電的「剛需」出貨量大約落在2017-2019年，隨後進入疫情期間需求爆增，若要回到剛需，快則一年、慢則兩年，但宏碁對後市不悲觀，相信新商業模式跟新刺激能找到需求。

陳俊聖強調，大環境不友善，真正的挑戰才剛開始，宏碁該做的事就是不斷尋找突破口、發現「微趨勢」，透過創新創造更多生意機會，比如健身車結合辦公桌的「eKinekt 酷騎桌」，潛在應用場域就有咖啡廳跟民宿。而宏碁可以靠著在全球超過160個據點的優勢，把小生意做大做強，賣到全球各地。

宏碁近年積極轉型發展生活風格品牌，並同步啟動子公司「小虎隊」多元事業引擎策略，截至目前，宏碁集團在公開市場已有10家公司。

宏碁2022年有海柏特（6884）、宏碁遊戲（6908）、倚天酷碁（2432）公發生效。陳俊聖表示，「猛虎計畫」今年上半年就可以看到，今年宏碁集團目標公開發行家數數量不會少於去年。