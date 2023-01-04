環球晶徐秀蘭：今年仍將正成長、長約維持價量齊揚

半導體整體市況欠佳，不過半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭4日指出，整體而言對於2023年仍正面期待，將會是正成長年，保持長約價量齊揚的局面。

環球晶還未公布去年12月營收，不過徐秀蘭說，去年將會是業績創新高的一年。

進入去年第4季後，由於整體市況不好，開始出現部分客戶希望稍微延遲半導體矽晶圓拉貨的聲音。徐秀蘭坦言，市場需求有所放緩，到去年12月時，除了小尺寸產品，其餘如8吋與12吋產能都滿載，但確實也聽到越來越多客戶在尊重合約的前提下，希望拿貨時程可稍微彈性調整，目前正持續溝通中。

徐秀蘭進一步說，現在大約有接近一半的客戶希望洽談微調8吋與12吋產品的出貨節奏，但環球晶目前規畫今年還是維持高稼動率，免得浪費產能。客戶現在大多評估2024年景氣會回溫，所以到今年底時，說不定還要預先生產一部分2024年出貨所需產品。