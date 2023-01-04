兩大電信合併案「頻率」卡關 NCC：續行審議

台灣兩大電信合併案宣布至今已1年，主管機關卻遲遲未做出決議，雖然業者期盼農曆年前能過關，不過，NCC（國家通訊傳播委員會）今早進行實質審查後，認為仍須針對資源合理分配、產業發展、用戶權益、市場競爭與國家安全等方面進行討論，且頻率程序仍需與數位發展部釐清，因此，NCC決議續行審議。

NCC今早排定實質審查兩大電信合併案，不過，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，頻率管理現在由數位部執掌，數位部去年12月19日已到會說明，後來也有回覆書面意見，但目前仍有相關程序要跟數位部釐清。

台灣大哥大、台灣之星是在2021年底宣布合併案，遠傳、亞太電信則是在去年2月宣布合併，其中一項合併案宣布至今已然超過1年，主管機關遲遲不作出最後決議，對於被合併的兩家小型電信業者也帶來許多經營困擾，亞太電信董事長陳鵬就曾表示，員工陸續離職，目前人力不足，間接也對用戶服務帶來影響。

翁柏宗指出，台灣5家電信業者若變成3家，這也是全球首例，相關程序必須周延；而今早委員會進行審查時，也針對歐洲地區合併案例進行分析，並討論台灣是否應該引入MVNO（虛擬行動網路）業者，讓消費者有更多資費選擇。

由於兩周後就是春節，外界相當關注兩大電信合併案是否會在農曆年前做出決議，翁柏宗回應，「過年前還有兩次委員會，下個禮拜就有機會再進行討論。」後續時程仍要看NCC主委陳耀祥排案而定，這段時間也會與數位部持續進行溝通協商。