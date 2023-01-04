光聯去年Q4合併營收5.04億元 季增2.4%、年增5.4%
中小尺寸面板廠光聯（5315）公告去年12月合併營收1.61億元，月減5.2%，年增6.3%。累計去年第4季合併營收5.04億元，季增2.4%，年增5.4%。
光聯2022年全年合併營收19.49億元，年減6.1%。今（4）日股價維持平盤，收18.1元，成交量155張。
光聯表示，去年出貨受到IC缺貨影響，轉而朝優化產品組合方向布局，挑高毛利產品出貨，反而有助提升獲利表現，挹注2022年營運呈穩健樂觀走勢。
光聯去年第3季合併營收4.92億元，雖然季減2.4%，年減7.9%。但毛利率達21.22%，分別季增0.07及年增4.85個百分點。稅後純益8,984萬餘元，季增44.9%，年增33.9%；EPS為0.84元。交出單季僅營收衰退，毛利率、稅後純益及EPS同寫近23季單季新高的漂亮成績單。
光聯去年前三季毛利率20.81%，年增4.45個百分點；稅後純益2.07億元，年大增55.2%；EPS為1.94元，除已賺贏去年全年的1.83億元及1.73元EPS外，並同寫近六年同期新高。
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