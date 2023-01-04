vivo推X90系列 為全台首發聯發科天璣9200機種

「我們現在面對最大的問題，就是畢業生全都跑到台積電、聯發科去了，」專攻第三類半導體的達爾科技董事長盧克修坦言，看好電動車的發展將是台灣接下來的機會，但有找不到人的壓力。為此，他這一年來頻頻向母校成功大學求救。

2023-01-04 18:32