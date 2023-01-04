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vivo推X90系列 為全台首發聯發科天璣9200機種

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
vivo X90 Pro強調是一款觀星旗艦機種，透過星空模式及CIPA 4單眼級防手震，不需三腳架等多樣輔助器材，手持數秒即可呈現高穩定度捕捉璀璨銀河之美。 vivo／提供
vivo X90 Pro強調是一款觀星旗艦機種，透過星空模式及CIPA 4單眼級防手震，不需三腳架等多樣輔助器材，手持數秒即可呈現高穩定度捕捉璀璨銀河之美。 vivo／提供

不畏景氣低迷及通膨壓力，vivo今（4）日宣布在台推出vivo X90旗艦系列，搭載全台首發聯發科（2454）天璣9200處理器及vivo自主研發的影像晶片V2，搶攻高階機種市占，目標是銷售成績可較前一代成長兩成。

vivo台灣總經理陳娟表示，vivo持續傾聽使用者心聲，再度與聯發科技攜手推出全台首支搭載天璣9200的雙晶片旗艦手機vivo X90旗艦系列，期望為vivo於手機市場再添亮眼成績、提高vivo市占率。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出，天璣9200搭載八核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升APP應用體驗，將為vivo X90系列的用戶打造更加驚豔的使用體驗。

vivo近年除了自研影像處理晶片，也與蔡司深度合作，持續強化手機的照相功能，並創造差異化。由於多家手機廠陸續推出折疊機種與支援低軌衛星等功能，陳娟認為，消費者對科技的體驗大多與生活息息相關，例如拍照功能；另外從發展趨勢來看，則包括硬體的突破如折疊機種。觀察目前消費者對拍照及螢幕大小有較大的要求，其他的功能要求，短時間內還不明顯。

vivo X90 Pro建議售價34,888元；X90建議售價27,888元，即日起起至1月9日於指定通路開放預購。

vivo 手機廠

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