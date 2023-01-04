NCC與數位部互相「釐清」 兩樁電信合併案仍續審
國家通訊傳播委員會(NCC)今天審查兩大電信事業合併案，包括台灣大哥大（3045）與台灣之星(台台併)、遠傳遞信與亞太電信（3682）(遠亞併)兩案，均續行審議。 NCC表示，今天針對合併案的頻譜資源合理分配、產業發展、用戶權益、市場競爭、國家安全等項目討論，仍未有結論。
因台灣大、遠傳（4904）都已經表示出合併案再延後就可能告吹的態度，更被網友質疑兩個部會「都在泡茶聊天嗎？」NCC發言人翁柏宗表示，今天會議中聚焦消費者權益、分析歐洲合併案狀況等，此外，無線電頻率程序問題也須向數位部釐清，NCC與相關部會討論後會盡快有結果。
翁柏宗表示，因頻率管理指配由數位部負責，雙方去年12月19日有討論，但數位部後來回覆意見，還有相關程序問題要跟數位部釐清，主要是電信管理法52條到64條的內容。他表示，5家電信業者同時間變成3家是全球首例，相關程序必須周延。
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