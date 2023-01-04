工研院首創運動科技領域 大展AI、ICT、機器人等九項科技

經濟部技術處推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2023」，於明（5）日起一連四天展出涵蓋運動科技，AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，工研院創新技術也在展前記者會現場吸引外國媒體駐足，包括美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞、法國XDC、瑞士Neue Zuercher Zeitung 、巴拿馬媒體Tecno Stevens以及 Podcaster MacVoices等爭相體驗工研院驚艷現場的運動科技，不少還開啟LIVE模式，立刻現場連線介紹。

Sentertainment Digital Media記者Christine Bar Noel平常就有運動習慣，在試騎工研院的「運動生理感測與指導數位分身」腳踏車後，對熱影像技術測量生理資訊科技，直呼「真厲害，超酷！」，要求攝影師同步拍攝並介紹給觀眾。美聯社記者Rick Bowmer表示，「可以邊騎邊矯正姿勢！這正是我想要的，我要靠它恢復身材！」

MacVoices的Podcaster Chuck Joiner說，本次CES的趨勢很多跟元宇宙有關，大讚工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受「很有看頭！非常創新！真是太棒的設計」。Health Tech Insider主編Alfred Poor博士認為，工研院iMetaWeaR深具潛力，除了應用在元宇宙，還可以延伸到各種運動訓練，「背後潛力商機無窮」。讀賣新聞記者寺田航，對於可精準量測運動肌力的運動臂帶印象深刻，即使臂帶遍布電子系統，卻仍可隨意彎曲，觸感舒適，「真是厲害的軟性電子健身科技。」

號稱年度科技趨勢前哨戰的CES 2023，官方預估今年會是自疫情爆發以來，美國最大的商業活動，展會規模將相較去年成長40%。全球廠商於CES大展創新技術，根據官網，臺灣也約有148家參展。經濟部技術處表示，臺灣具備相當強大的創新能量，根據經濟部「2022_2023產業技術白皮書」，在產業創新基礎環境國際評比中，我國在技術移轉服務普遍程度，2022年相較2021年前進四名、躋身前十名。我國科技能量豐沛，經濟部科技專案的法人研發創新技術屢獲國際大獎，如2022年連續榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、愛迪生獎（Edison Awards）、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年也獲得消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）皆證明我國的研發創新力。

COVID-19疫情及元宇宙等議題推動下，改變運動習慣，也催生運動科技的創新研發。臺灣擁有完善的運動產業供應鏈，不僅自行車、羽球產品、健身器材等廠商在全球市占率分占前三大，加上過去累積深厚的資通訊、數位內容發展基礎，皆有利臺灣發展運動科技。扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年也首度擘劃運動科技領域，一口氣展示四項創新技術，如「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」、「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

另外，工研院主題館也在AI人工智慧、ICT資通訊、機器人領域，分別展示五項技術，包括以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」；一個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」；可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具Cubot ONE」；可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」；以及可望開啟人機協作新時代的「機器人史密斯（RobotSmith）」。力拚將我國創新技術推向國際，期望帶動國際產業交流。

CES 2023 預計將超過158個國家、地區，1500個參展商，目標達10萬人參與盛會。工研院今年持續創新作法，將實體展覽、數位虛擬展示結合不間斷跨時區服務，今年更吸引許多與會者注意，更獲得高度好評，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作。

工研院CES 2023創新技術：

1、智感心運動眼鏡 健康管理師「戴」著走

隨著運動保健意識高漲，帶動科技與運動領域的結合。工研院以創新低功耗雷達傳感技術，開發「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」，只要輕鬆穿戴即可近距離感測、不受干擾，並可透過手機隨時掌握監測生理數據，提供使用者針對運動健康分析與管理，偵測效能可連續24小時。同時，當生理狀況出現異常，手機也會發出警示聲音，提醒使用者，預防運動傷害，達到更精準的個人化運動訓練規劃及健康管理。目前也分別與感測業者、內容產製業者以及運動設備廠合作或洽談合作中。

2、iMetaWeaR 元宇宙健身讓你身歷其境

工研院針對運動及健身元宇宙相關的應用，研發「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」，以創新柔性導電電漿進行設計，穿上後可感受各式運動帶來觸覺回饋，包括拳擊、西洋劍等，讓運動更身歷其境。在上半身就有多達10處不同觸覺刺激，並以4組電極設計支持 24 種不同力道、速度組合的刺激模式，即穿即體驗，也可重複水洗，為使用者帶來趨近真實的觸覺感受。目前也分別與感測業者、內容產製業者以及運動設備廠合作或洽談合作中。

3、運動肌力精準量測 隔著衣服攏ㄟ通

即使隔著0.3mm衣物厚度，使用者仍可精準量測運動時肌力，掌握生理資訊！工研院克服傳統電極黏貼皮膚造成過敏、壓迫問題，突破現有穿戴裝置固定或單軸彎曲限制，開發全國首見專業訓練的「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」，運用軟性混合電子系統，及面板級封裝重佈線層技術，可任意彎曲拉伸、保持舒適。目前已與國立臺灣體育運動大學合作，應用在棒球投手投擲上肢運動科學化訓練，將運動訓練轉型為智慧化科學數位分析，加速運動科學化訓練發展，讓運動更加智慧與精準。

4、居家健身夯 數位分身教練隨時在側

後疫情時代帶動居家健身風潮，當你在室內做自行車與飛輪訓練時，讓數位指導教練隨時在你身邊。工研院研發「運動生理感測與指導數位分身」，全球首創結合熱影像非接觸呼吸量測技術，無須配戴裝置即能在呼吸訓練時偵測生理訊號與動作數據，讓體驗者更專注在逼真的模擬路況上，騎乘時透過數位分身教練，獲得專業級建議。

5、5G節能專網解決方案 AI打造低碳綠色通訊

隨著全球暖化與碳排放目標的制定， 行動網路的節能效益成為網路運營商關切的重要問題。根據IEEE相關研究指出，專網耗能比例，以基站耗電量最多50-60%，顯示全球5G專網商機與挑戰。因此，工研院開發「O-RAN管理系統完整解決方案」，為全球首套依據O-RAN Alliance規範的專網管理平台Athena Orchestrator，已技轉8家國內的電子網通廠商，提供5G專網管理與低碳節能、即時通訊資源調度功能，使適用於各種專網情境，包括智慧工廠，以及應用在娛樂或賽事的競技無人機等。

6、我視AI魚缸 一個眼神動作秒懂魚種

智慧育教娛樂潛力大。全球首創之「我視AI魚缸」，為整合透明顯示與AI辨識之透明顯示虛實融合互動系統，克服攝影機角度、位置和水中折射等困境，利用AI人工智慧整合各種光線折射和水中景物，最終生成上萬張圖資，魚隻辨識準確率可高達98％，成為目前世界上擁有最佳辨識力的魚類辨識技術；只要依據遊客注視方向，水族生物資訊即會呈現在顯示器上，直覺且即時的互動讓透明顯示器更加智慧。目前已實際導入基隆海洋科技館應用，更勇奪「消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）」，為智慧育樂帶來更多未來創新想像，讓臺灣的創新研發實力閃耀國際。

7、室內外自主移動載具Cubot ONE 送餐自駕車過馬路還能搭電梯

工研院結合5G、AIoT、V2X、AMR，研發「室內外自主移動載具Cubot ONE」，首創送餐到府的應用服務。Cubot ONE整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、以及5G連網整合技術，可行駛於崎嶇路面停等通行斑馬線，在複雜的十字路口通行無阻，更突破傳統，可在室內、外自由穿梭移動，還能搭電梯跨樓層配送。此系統不僅已串聯統一（1216）集團外送平台foodomo進行場域實證，未來也可搭配智慧後端管理平台，協同多機運作。

8、碳化矽電動動力驅控器 提高電動車續航力

化合物半導體碳化矽（SiC），因為高速、耐高溫、耐高壓的特性，廣泛應用於高頻通訊及動力電子元件。工研院開發國產化車用「碳化矽電動動力驅控器」，重點功率密度規格領先國際車用半導體大廠，具備體積小、高效率、高功率三大特色，例如採用離散式薄膜電容最佳化配置，僅5公升體積，且可800V高壓操作，實測達214kW功率。功率密度高達≧40kW/L、效率高達≧98%，符合美國能源部對電力驅控系統所設定之階段目標，期望降低電動車電力損耗並提升能源效率。相關碳化矽功率元件驅動技術已技術移轉國內車用電源轉換器廠商。

9、機器人史密斯 開啟人機協作新時代