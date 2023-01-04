快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

工研院首創運動科技領域 大展AI、ICT、機器人等九項科技

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
圖為知名Podcaster MacVoices採訪工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，稱讚可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受，「很有看頭！非常創新！」。圖／工研院提供
圖為知名Podcaster MacVoices採訪工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，稱讚可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受，「很有看頭！非常創新！」。圖／工研院提供

經濟部技術處推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2023」，於明（5）日起一連四天展出涵蓋運動科技，AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，工研院創新技術也在展前記者會現場吸引外國媒體駐足，包括美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞、法國XDC、瑞士Neue Zuercher Zeitung 、巴拿馬媒體Tecno Stevens以及 Podcaster MacVoices等爭相體驗工研院驚艷現場的運動科技，不少還開啟LIVE模式，立刻現場連線介紹。

Sentertainment Digital Media記者Christine Bar Noel平常就有運動習慣，在試騎工研院的「運動生理感測與指導數位分身」腳踏車後，對熱影像技術測量生理資訊科技，直呼「真厲害，超酷！」，要求攝影師同步拍攝並介紹給觀眾。美聯社記者Rick Bowmer表示，「可以邊騎邊矯正姿勢！這正是我想要的，我要靠它恢復身材！」

MacVoices的Podcaster Chuck Joiner說，本次CES的趨勢很多跟元宇宙有關，大讚工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受「很有看頭！非常創新！真是太棒的設計」。Health Tech Insider主編Alfred Poor博士認為，工研院iMetaWeaR深具潛力，除了應用在元宇宙，還可以延伸到各種運動訓練，「背後潛力商機無窮」。讀賣新聞記者寺田航，對於可精準量測運動肌力的運動臂帶印象深刻，即使臂帶遍布電子系統，卻仍可隨意彎曲，觸感舒適，「真是厲害的軟性電子健身科技。」

號稱年度科技趨勢前哨戰的CES 2023，官方預估今年會是自疫情爆發以來，美國最大的商業活動，展會規模將相較去年成長40%。全球廠商於CES大展創新技術，根據官網，臺灣也約有148家參展。經濟部技術處表示，臺灣具備相當強大的創新能量，根據經濟部「2022_2023產業技術白皮書」，在產業創新基礎環境國際評比中，我國在技術移轉服務普遍程度，2022年相較2021年前進四名、躋身前十名。我國科技能量豐沛，經濟部科技專案的法人研發創新技術屢獲國際大獎，如2022年連續榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、愛迪生獎（Edison Awards）、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年也獲得消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）皆證明我國的研發創新力。

COVID-19疫情及元宇宙等議題推動下，改變運動習慣，也催生運動科技的創新研發。臺灣擁有完善的運動產業供應鏈，不僅自行車、羽球產品、健身器材等廠商在全球市占率分占前三大，加上過去累積深厚的資通訊、數位內容發展基礎，皆有利臺灣發展運動科技。扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年也首度擘劃運動科技領域，一口氣展示四項創新技術，如「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」、「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

另外，工研院主題館也在AI人工智慧、ICT資通訊、機器人領域，分別展示五項技術，包括以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」；一個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」；可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具Cubot ONE」；可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」；以及可望開啟人機協作新時代的「機器人史密斯（RobotSmith）」。力拚將我國創新技術推向國際，期望帶動國際產業交流。

CES 2023 預計將超過158個國家、地區，1500個參展商，目標達10萬人參與盛會。工研院今年持續創新作法，將實體展覽、數位虛擬展示結合不間斷跨時區服務，今年更吸引許多與會者注意，更獲得高度好評，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作。

工研院CES 2023創新技術：

1、智感心運動眼鏡 健康管理師「戴」著走

隨著運動保健意識高漲，帶動科技與運動領域的結合。工研院以創新低功耗雷達傳感技術，開發「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」，只要輕鬆穿戴即可近距離感測、不受干擾，並可透過手機隨時掌握監測生理數據，提供使用者針對運動健康分析與管理，偵測效能可連續24小時。同時，當生理狀況出現異常，手機也會發出警示聲音，提醒使用者，預防運動傷害，達到更精準的個人化運動訓練規劃及健康管理。目前也分別與感測業者、內容產製業者以及運動設備廠合作或洽談合作中。

2、iMetaWeaR 元宇宙健身讓你身歷其境

工研院針對運動及健身元宇宙相關的應用，研發「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」，以創新柔性導電電漿進行設計，穿上後可感受各式運動帶來觸覺回饋，包括拳擊、西洋劍等，讓運動更身歷其境。在上半身就有多達10處不同觸覺刺激，並以4組電極設計支持 24 種不同力道、速度組合的刺激模式，即穿即體驗，也可重複水洗，為使用者帶來趨近真實的觸覺感受。目前也分別與感測業者、內容產製業者以及運動設備廠合作或洽談合作中。

3、運動肌力精準量測 隔著衣服攏ㄟ通

即使隔著0.3mm衣物厚度，使用者仍可精準量測運動時肌力，掌握生理資訊！工研院克服傳統電極黏貼皮膚造成過敏、壓迫問題，突破現有穿戴裝置固定或單軸彎曲限制，開發全國首見專業訓練的「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」，運用軟性混合電子系統，及面板級封裝重佈線層技術，可任意彎曲拉伸、保持舒適。目前已與國立臺灣體育運動大學合作，應用在棒球投手投擲上肢運動科學化訓練，將運動訓練轉型為智慧化科學數位分析，加速運動科學化訓練發展，讓運動更加智慧與精準。

4、居家健身夯 數位分身教練隨時在側

後疫情時代帶動居家健身風潮，當你在室內做自行車與飛輪訓練時，讓數位指導教練隨時在你身邊。工研院研發「運動生理感測與指導數位分身」，全球首創結合熱影像非接觸呼吸量測技術，無須配戴裝置即能在呼吸訓練時偵測生理訊號與動作數據，讓體驗者更專注在逼真的模擬路況上，騎乘時透過數位分身教練，獲得專業級建議。

5、5G節能專網解決方案 AI打造低碳綠色通訊

隨著全球暖化與碳排放目標的制定， 行動網路的節能效益成為網路運營商關切的重要問題。根據IEEE相關研究指出，專網耗能比例，以基站耗電量最多50-60%，顯示全球5G專網商機與挑戰。因此，工研院開發「O-RAN管理系統完整解決方案」，為全球首套依據O-RAN Alliance規範的專網管理平台Athena Orchestrator，已技轉8家國內的電子網通廠商，提供5G專網管理與低碳節能、即時通訊資源調度功能，使適用於各種專網情境，包括智慧工廠，以及應用在娛樂或賽事的競技無人機等。

6、我視AI魚缸 一個眼神動作秒懂魚種

智慧育教娛樂潛力大。全球首創之「我視AI魚缸」，為整合透明顯示與AI辨識之透明顯示虛實融合互動系統，克服攝影機角度、位置和水中折射等困境，利用AI人工智慧整合各種光線折射和水中景物，最終生成上萬張圖資，魚隻辨識準確率可高達98％，成為目前世界上擁有最佳辨識力的魚類辨識技術；只要依據遊客注視方向，水族生物資訊即會呈現在顯示器上，直覺且即時的互動讓透明顯示器更加智慧。目前已實際導入基隆海洋科技館應用，更勇奪「消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）」，為智慧育樂帶來更多未來創新想像，讓臺灣的創新研發實力閃耀國際。

7、室內外自主移動載具Cubot ONE 送餐自駕車過馬路還能搭電梯

工研院結合5G、AIoT、V2X、AMR，研發「室內外自主移動載具Cubot ONE」，首創送餐到府的應用服務。Cubot ONE整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、以及5G連網整合技術，可行駛於崎嶇路面停等通行斑馬線，在複雜的十字路口通行無阻，更突破傳統，可在室內、外自由穿梭移動，還能搭電梯跨樓層配送。此系統不僅已串聯統一（1216）集團外送平台foodomo進行場域實證，未來也可搭配智慧後端管理平台，協同多機運作。

8、碳化矽電動動力驅控器 提高電動車續航力

化合物半導體碳化矽（SiC），因為高速、耐高溫、耐高壓的特性，廣泛應用於高頻通訊及動力電子元件。工研院開發國產化車用「碳化矽電動動力驅控器」，重點功率密度規格領先國際車用半導體大廠，具備體積小、高效率、高功率三大特色，例如採用離散式薄膜電容最佳化配置，僅5公升體積，且可800V高壓操作，實測達214kW功率。功率密度高達≧40kW/L、效率高達≧98%，符合美國能源部對電力驅控系統所設定之階段目標，期望降低電動車電力損耗並提升能源效率。相關碳化矽功率元件驅動技術已技術移轉國內車用電源轉換器廠商。

9、機器人史密斯 開啟人機協作新時代

「機器人史密斯（RobotSmith）」以AI軟體技術克服製程瓶頸，模仿人工手法，結合EzSim應用軟體、感測技術等，整合關鍵感測裝置及最佳化周邊設備配置，透過虛實整合於線上修正研磨拋光路徑，以即時力學訊號，補償機器人路徑，使機器人得以精細的力量控制，模仿工匠手藝細微調整，讓表面處理工作能有如工匠製作工藝般細緻，已技轉給國內自動化廠商，並應用於水五金、廚具、醫材人工關節等拋光研磨，至今已跨足9種產業，協助輔導台灣產業數位轉型。

工研院開發全國首見專業訓練的「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」，運用軟性混合電子系統及面板級封裝技術，可任意彎曲拉伸、保持舒適，在CES 2023展前記者會上吸引許多外國記者詢問。。圖／工研院提供
工研院開發全國首見專業訓練的「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」，運用軟性混合電子系統及面板級封裝技術，可任意彎曲拉伸、保持舒適，在CES 2023展前記者會上吸引許多外國記者詢問。。圖／工研院提供
工研院研發「運動生理感測與指導數位分身」，可如數位指導教練隨時在你身邊。CES 2023展前記者會上吸引國外媒體爭相體驗，更直呼「可以邊騎邊矯正姿勢！真是太酷了！」。圖／工研院提供
工研院研發「運動生理感測與指導數位分身」，可如數位指導教練隨時在你身邊。CES 2023展前記者會上吸引國外媒體爭相體驗，更直呼「可以邊騎邊矯正姿勢！真是太酷了！」。圖／工研院提供
CES 2023展前記者會登場，工研院現場吸引外國媒體駐足採訪，包括美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞，法國、瑞士、巴拿馬等媒體，以及Podcaster MacVoices等社群媒體爭相體驗工研院的運動科技。圖／工研院提供
CES 2023展前記者會登場，工研院現場吸引外國媒體駐足採訪，包括美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞，法國、瑞士、巴拿馬等媒體，以及Podcaster MacVoices等社群媒體爭相體驗工研院的運動科技。圖／工研院提供

運動傷害 工研院 CES AI

延伸閱讀

贏向元宇宙策略 施振榮：台灣應強化應用內容超前部署

工研院、研華、大佳 合設公司

工研院攜手研華成立佳研智聯 搶攻新南向智慧製造商機

搶攻新南向智慧製造商機 工研院攜手研華今宣布成立佳研智聯

相關新聞

不吃蘋果另找生路！良維如何只花3年 開進美國三大電動車新創？

當年從「豆腐頭」充電器做起，老牌線束廠良維當了10年蘋概股，卻在4年前痛下決心不再偏食蘋果。他們為什麼選擇放棄蘋果訂單？又是如何只花3年，成為北美三大電動車新創的電源線供應商？

工研院首創運動科技領域 大展AI、ICT、機器人等九項科技

經濟部技術處推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2...

經濟部創新科技前進CES 工研院大展AI、ICT、機器人等九項科技

經濟部技術處推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2...

研調：2023年半導體市況暴風雪 記憶體低迷影響設備

知名研究機構TechInsights收購ICinsight後，近期發布半導體相關市況2023年最新看法提到，2023年半...

美商半導體大廠安森美將於CES展大秀碳化矽系列產品

美商半導體大廠安森美(onsemi）宣布將其碳化矽(SiC)系列命名為「EliteSiC」。本周美國拉斯維加斯消費電子展...

扭轉代工宿命 鴻海、和碩為何被罵也要擺脫「蘋果病」？

英國金融時報（FT）專欄藉著本次中國大陸鴻海鄭州廠疫情封控延伸的一系列問題，批評鴻海「不務正業」，沒專心投入自動化設備，而是切入晶片製造和電動車事業，不過歷史證明，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。