英特爾推出第13代 號稱地表最強NB處理器

處理器大廠英特爾於2023年CES展中宣布，推出第13代Intel Core筆電處理器，號稱是地表最快的筆電處理器。在目前整體PC與NB市況仍欠佳的情況下，外界持續觀察該公司新一代處理器是否能催動更多換機潮的買氣。

英特爾這次一口氣推出32款第13代筆電處理器，其中旗艦產品Intel Core i9-13980HX標榜是首款用於筆電的24核心處理器，同時也是地表最快的筆電處理器。

英特爾布陣多產品線搶市，發表的第13代H、P與U系列筆電處理器，瞄準遊戲玩家、輕薄筆電與物聯網裝置等應用市場。

在筆電處理器面市之前，英特爾去年9月底於Intel Innovation活動中已先發表第13代桌機處理器，採用Intel 7製程打造，持續採用混合架構，包括效能核心（P-core）與效率核心（E-core），其中旗艦產品Intel Core i9-13900K標榜是地表最強桌機處理器。