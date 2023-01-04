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聯發科與美國聯邦無線合作 完成Wi-Fi 7和6E晶片組的AFC測試

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科Filogic 無線聯網產品與美國聯邦無線合作， 確保客戶能擁有支援自動頻率控制系統 (AFC) 的解決方案。圖/聯發科提供
聯發科Filogic 無線聯網產品與美國聯邦無線合作， 確保客戶能擁有支援自動頻率控制系統 (AFC) 的解決方案。圖/聯發科提供

IC設計大廠聯發科（2454）今（4）日宣布與美國頻譜共用服務商聯邦無線公司 (Federated Wireless) 合作，成功使用聯發科Filogic無線連網產品Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E晶片完成「自動頻率控制（ AFC）」系統的互通性測試。

雙方宣布這項合作，確保Filogic晶片能以動態頻譜共用的方式為使用標準功率的裝置設備提供6GHz頻段無接縫連網功能，不僅具安全性和可靠性優勢，更可提升Wi-Fi 7的性能到全新的境界，開啟嶄新靈活的應用場景。

自動頻率控制 (AFC) 系統可讓利用免授權的室內外連網設備，例如 5G CPE、有線及無線網路閘道器，以標準功率，成功使用高達850MHz的6 GHz頻譜，提升整體頻譜使用效率，讓Wi-Fi 產品擁有更大的涵蓋範圍、更快的連網速度和更高的容量，在目前Wi-Fi 7產品持續擴增的發展情勢下尤有助益。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，身為Wi-Fi 技術的業界領導廠商，我們確保客戶能夠輕鬆擁有支援自動頻率控制系統 (AFC) 的解決方案。很高興與聯邦無線公司合作，完成了一系列的互通性測試。聯發科技Filogic Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E晶片，包括CES 2023創新獎得獎作品Filogic 880，都將支援6GHz頻段標準功率，以加速Wi-Fi設備商產品量產與上市時間，搶佔市場先機。」

聯發科和聯邦無線公司成功完成了AFC設備到AFC系統的互通性測試。雙方採用的是達到Wi-Fi 聯盟 (WFA) AFC系統認證規範所需的整套正向和逆向測試。正向測試驗證AFC運算正確、也驗證從幾個不同地點的連網能力。逆向測試則驗證AFC系統錯誤處理得當。此外，所有測試採用的安全措施都高於WFA SDI標準裝置介面規範，以最高規格保護所有AFC系統通訊的隱私和資訊安全。

聯邦無線公司技術長Kurt Schaubach也對與聯發科攜手合作表達十分榮幸。他強調雙方共同執行這項關鍵的互通性測試，以確認標準功率設備可實際商用。並自豪能在頻譜共用上成為客戶及合作夥伴的首選。

Wi-Fi 聯發科 晶片

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