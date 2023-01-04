經濟部創新科技前進CES 工研院大展AI、ICT、機器人等九項科技

經濟部技術處推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2023」，將於明（5）日起一連四天展出涵蓋運動科技，AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術。工研院創新技術也在展前記者會現場吸引外國媒體駐足，包括美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞、法國XDC、瑞士Neue Zuercher Zeitung 、巴拿馬媒體Tecno Stevens以及 Podcaster MacVoices等爭相體驗工研院驚艷現場的運動科技，不少還開啟LIVE模式，立刻現場連線介紹。

Sentertainment Digital Media記者Christine Bar Noel平常就有運動習慣，在試騎工研院的「運動生理感測與指導數位分身」腳踏車後，對熱影像技術測量生理資訊科技，直呼「真厲害，超酷！」，要求攝影師同步拍攝並介紹給觀眾。美聯社記者Rick Bowmer表示，「可以邊騎邊矯正姿勢！這正是我想要的，我要靠它恢復身材！」

MacVoices的Podcaster Chuck Joiner說，今年CES 的趨勢很多跟元宇宙有關，大讚工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受「很有看頭！非常創新！真是太棒的設計」。

Health Tech Insider主編Alfred Poor博士認為，工研院iMetaWeaR深具潛力，除了應用在元宇宙，還可以延伸到各種運動訓練，「背後潛力商機無窮」。讀賣新聞記者寺田航，對於可精準量測運動肌力的運動臂帶印象深刻，即使臂帶遍布電子系統，卻仍可隨意彎曲，觸感舒適，「真是厲害的軟性電子健身科技。」

號稱年度科技趨勢前哨戰的CES 2023，官方預估今年會是自疫情爆發以來，美國最大的商業活動，展會規模將相較去年成長40%。全球廠商於CES大展創新技術，根據官網，臺灣也約有148家參展。

經濟部技術處表示，臺灣具備相當強大的創新能量，根據經濟部「2022_2023產業技術白皮書」，在產業創新基礎環境國際評比中，我國在技術移轉服務普遍程度，2022年相較2021年前進四名、躋身前十名。我國科技能量豐沛，經濟部科技專案的法人研發創新技術屢獲國際大獎，如2022年連續榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、愛迪生獎（Edison Awards）、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年也獲得消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）皆證明我國的研發創新力。

COVID-19疫情及元宇宙等議題推動下，改變運動習慣，也催生運動科技的創新研發。臺灣擁有完善的運動產業供應鏈，不僅自行車、羽球產品、健身器材等廠商在全球市占率分占前三大，加上過去累積深厚的資通訊、數位內容發展基礎，皆有利臺灣發展運動科技。扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年也首度擘劃運動科技領域，一口氣展示四項創新技術，如「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」、「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

另外，工研院主題館也在AI人工智慧、ICT資通訊、機器人領域，分別展示五項技術，包括以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」；一個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」；可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具Cubot ONE」；可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」；以及可望開啟人機協作新時代的「機器人史密斯（Robot Smith）」。力拚將我國創新技術推向國際，期望帶動國際產業交流。

CES 2023預計將超過158個國家、地區，1,500個參展商，目標達10萬人參與盛會。工研院今年持續創新作法，將實體展覽、數位虛擬展示結合不間斷跨時區服務，今年更吸引許多與會者注意，獲得高度好評，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作。