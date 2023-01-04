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鴻海、NVIDIA宣布合作 攜手開發自動駕駛電動車

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海科技集團與NVIDIA合作開發自動駕駛電動車。圖／NVIDIA提供
鴻海科技集團與NVIDIA合作開發自動駕駛電動車。圖／NVIDIA提供

鴻海科技集團與晶片大廠NVIDIA（輝達）今日宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，為車輛提供自動駕駛功能。

鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗表示，此次與NVIDIA策略合作，除了使鴻海能提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。

隨著愈來愈多交通運輸業者選用DRIVE Orin來開發智慧車，與鴻海科技集團的合作，將讓NVIDIA滿足產業需求，此外，使用符合DRIVE Hyperion規格的感測器組來打造電動車，也能加快鴻海達到「Time To Market」與「Time To Cost」策略目標。

NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall表示，NVIDIA與鴻海的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠提供世界級供應商，而該供應商能大規模量產NVIDIA DRIVE Orin平台。鴻海也決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。」

NVIDIA DRIVE Orin單晶片系統每秒鐘可實現高達254兆次浮點運算，是為自動駕駛車同時大量運行應用程式和深度神經網路所設計的產品。NVIDIA DRIVE Hyperion則是用於設計自動駕駛車的模組化開發平台和參考架構。兩者結合等於是車輛的大腦和中樞神經系統，即時處理大量的感測器資料，讓自動駕駛汽車能夠安全地感知路況、規畫和採取行動。

NVIDIA 鴻海 自動駕駛

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