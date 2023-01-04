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伊雲谷助攻台表科1次完成 12個廠區ERP升級

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）助攻台灣表面黏著科技（台表科）進行SAP系統升級，透過伊雲谷團隊自行打造的移轉工具ECV S/4HANA Data Transfer Tools，於短短停機 1 天內即完成SAP ECC系統升級至SAP S/4HANA，專案規模橫跨台表科海內外12個廠區，創下全台指標性ERP升級案。

台表科表示考量到伺服器年限到期且累積資料量過大，工廠在進行 MPS（Master Production Scheduling 主生產計劃）及MRP（Material Requirement Planning 物料需求規劃）時需耗費相當多的時間，拖累營運效率，因此，升級ERP系統勢在必行。台表科身為全球最大 SMT（Surface Mount Technology 表面黏著技術）供應商，考量到海內外12個廠區必須同時升級，切換過程中停機時間的長短，影響營運甚鉅，因此，縮短停機時間成了台表科選擇合作夥伴的關鍵。

台表科李彥儒經理表示，系統升級牽涉整個工廠的運轉，停機期越短越好，原本預估三天的停機時間，伊雲谷一天內就完成新系統的切換，高效率的作業讓工廠受影響的時間壓縮到最短。系統升級後，以MPS及MRP來說，現在所需的時間只需要舊系統的50%，更別說其他日常系統運行的作業，大幅改善營運效率。

台表科工廠的資料量龐大，但為了讓客戶的停機時間縮減到最短，搬遷前，伊雲谷先運用系統工具盤點所有搬遷需求，接著將資料移進沙盒進行清理，以三週的時間整理共4T的龐大資料，進行資料庫瘦身，最後為提升搬遷效率，再透過伊雲谷自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools 進行客製化規則設定，減少轉檔所需時間，加速進行資料上傳移轉至S/4HANA。

伊雲谷ERP解決方案總監陳昱帆表示，資料庫瘦身除可提升搬遷效率，也可藉此優化台表科日後MRP的使用效率，讓客戶達成系統升級及流程優化雙贏。而此次專案中導入伊雲谷自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools，為一款可客製化調整的資料轉檔工具，藉簡化轉檔時間，加速客戶SAP升級進程，讓停機影響時間降到最低，讓企業 ERP系統無痛升級。

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