中華電信倡議PPDR 學者：迫在眉睫、立即啟動

中華電信（2412）今（3）日舉行菁英論壇，中華電信董事長謝繼茂表示，深感台灣因地理位置關係，地震、風災、水災等天然災害頻繁發生可能帶來的經濟損失與不幸事件，以及地域變局威脅感升高之際，國家公共安全與救難通訊系統升級導入寬頻PPDR（公共安全與救難應變）有其必要性與急迫性。學者則認為，迫在眉睫，建議立即啟動規畫與建置。

中華電信菁英論壇主題為「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR（公共安全與救難應變）通訊系統發展策略」，邀請陽明交通大學終身講座教授林一平、交通部郵電司前司長鄧添來、台灣科技大學兼任教授翁樸棟等三位專家學者與公司中高階主管共同探討，提升經營規劃團隊的前瞻視野與策略願景，掌握1GHz以下關鍵低頻段資源的發展趨勢。

中華電信表示，倡議產業共同推動寬頻PPDR，善盡電信事業不斷強化與升級通訊網路的使命及ESG理念，支持第一線救難人員的安全維護並提升社會大眾公共安全。

謝繼茂表示，中華電信倡議產業共同推動寬頻PPDR，善盡電信事業不斷強化與升級通訊網路的使命及ESG理念，支持第一線救難人員的安全維護並提升社會大眾公共安全。

中華電信總經理郭水義在致詞時亦疾呼「救災靠指揮、指揮靠通訊」，台灣具備良好的資通訊能量與優質寬頻網路基礎，具備快速推展寬頻PPDR條件，前提是搭配PPDR推動的最佳800MHz頻段。期待主管機關在審查合併案能夠合法合規，依法將低頻段超頻部份釋出，將800MHz作為推動PPDR之用。

與會專家學者就國際寬頻PPDR發展及台灣推動構想等進行交流，以過往在公部門規劃及協作經驗及消費者角度，齊聲呼籲台灣在PPDR推動已停滯許久，政府相關單位應立即啟動PPDR規劃及相關應用，對於業者合併案超頻部份，也一致認為應依法律規定辦理，800MHz超頻部份應該繳回，用作PPDR將與國際接軌。

鄧添來表示，過去在921大地震、八八風災的大型災害中，發現因救災設備久未使用需要時卻不堪使用的問題，若與電信業者合作，以公私協力方式進行（平時商用、災時啟用），就能避免此問題，800MHz早已規劃作為PPDR專用頻段但遲未開始進行，災防主管機關應盡早規劃，可以比照美國作法與商網共建，以達到節省成本及快速布建的效果，更得以充份發揮網路韌性功能。

林一平則表示，PPDR在各國均有相關規劃，台灣不論在國防、警消等政府機關都有需求，天災人禍可能隨時發生，無法等到全部齊備才開始進行，建議立即啟動PPDR規劃與建置並同時發揮800MHz頻譜效益，更表示合併案的超標頻譜應按法律規定辦理，將800MHz重新釋出作為PPDR使用，更符合公共利益的要求。

翁樸棟指出，災害緊急救難的通訊暢通，應該是最需要優先處理的議題。1GHz以下的頻譜超標早已明訂三分之一上限，超標部分自應依法處理，必須尊重當時立法精神。

翁樸棟指出，透過PPDR的規劃，可以參考美國FirstNet作法，在我國應由國家安全單位負責推動，從產業深度、國家高度、普羅大眾需求，高度整合國防、消防、警政等各單位之公共服務通訊需求，在災害發生時能讓民眾手機維持通訊暢通。

對於部分人士認為應將合併案超標部分作為引進新MVNO使用，學者認為，由於台灣地狹人稠且行動通訊業者眾多，在低資費流行下對於MVNO難以有生存空間，應該在政策上轉向完備800MHz的頻譜釋出作為PPDR使用，才是最符合公共利益的作法。

中華電信電信研究院院長林榮賜表示，合併案若能合於法遵及法律規定，低頻段超頻繳回與800MHz整合釋出，可規劃結合電信事業網路共同推動PPDR，以發揮頻譜最大的效益；而消費者為防救災使用者，也期待PPDR能儘快推動，期待政府相關單位能從國家高度進行規畫，不論從經濟、快捷，以公私力協作、共同執行，將可更有效率完成PPDR的推動。

中華電信認為，基於國家網路韌性的佈局與維護全體國民安全環境的建置，中華電信倡議政府與產業共同以前瞻的思維擘劃國家關鍵頻率資源的積極擴充與有效運用，將合併超標頻率議題與800MHz頻段整合規劃釋出，由產業與政府共同協力，導入寬頻PPDR公共安全與緊急救難應變通訊系統，增進頻率有效使用、關鍵基礎設施的數位韌性，提升國家的安全守護能量與消費者權益，創造國家最大公共利益。