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汎銓去年全年營收17.26億元創新高 新竹新產能陸續開出

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

汎銓（6830）今（3）日公布2022年12月營收新台幣1.76億元，年增7.1%，公司說明，受惠旗下檢測分析業務訂單需求強勁，締造整體營運良好動能，不僅2022年第四季及2022年全年合併營收為4.72億元、17.26億元，分別年增10.4％、17.3％，皆同步創歷史新高記錄，並改寫營運新里程碑。

展望未來營運，汎銓提到，分階段投資新台幣25億元擴大台灣材料分析(MA)產能規模，打造旗下整個大新竹廠區成為全球半導體產業最大材料分析(MA)基地，新擴增檢測分析產能將於2023年起陸續開出，創造未來營運更上層樓。

汎銓也提到，雖然第1季適逢農曆春節工作天數相對較少影響，惟看好主要客戶保持高委案檢測分析訂單需求，並持續規劃穩步擴增兩岸檢測分析人員與設備，可望挹注未來營運保持良好成長動能，汎銓針對材料分析業務將採取更為積極策略，除規劃2023年於全球各半導體產業聚落廣伸業務觸角，以擴大全球客戶業務服務開拓。

根據國際專業半導體研究機構－比利時微電子研究中心(IMEC)指出，由於極紫外光(EUV)微影技術突破，預期未來十年邏輯晶片製程將以每兩或三年微縮一個製程節點，並預估2026年將步入埃米(angstrom)時代，並有望於2032年電晶體結構創新往前跨入5埃米世代發展，而隨著埃米世代製程微縮，也需要新一代EUV微影技術及新世代材料支援，這都有利於汎銓延續營運高度成長動能。

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