摩根大通證券：聯發科將受惠於中國大陸復甦

新年度摩根大通證券報喜，樂看聯發科（2454）將從中國大陸市場復甦中受益，補庫存需求本季起鳴槍起跑。因此，小摩對於聯發科維持「優於大盤」的投資評等。

市場普遍預期，高通下調5G SoC價格，將衝擊聯發科毛利率嚴重受到侵蝕。不過，摩根大通證券卻抱持不同觀點，認為隨著中國大陸市場解封，消費復甦動能將逐季轉強，加上補庫存需求本季起就將正式鳴槍起跑，特別是天璣9200旗艦機晶片廣受中國大陸廠商歡迎，聯發科將因此明顯受益。

聯發科股價從12月初的高點下滑15%，跌幅遠高於台股大盤同期間的6%跌幅，原因是高通及聯發科對5G系統單晶片（SoC）定價的擔憂加劇，這可能大幅侵蝕毛利率。摩根大通認為，這些擔心似乎誇大了。

摩根大通預期，高通（3月）及聯發科（5月）都將以22~25美元的價格，推出低成本的5G SoC（分別為SD 4450和天璣7x0系列），以開放低價智慧手機市場能轉換到5G。

小摩指出，在短期內，由於疫情廣泛蔓延，中國大陸的需求將持續低迷，但今年下半年中國大陸消費應該確定復甦，預期聯發科股價將從中受益。補庫存應該會從第1季開始，到第2季會更明顯。聯發科的天璣 9200 似乎也表現更好，獲得更多中國大陸 OEM廠的支持。因此，小摩對聯發科維持加碼，並給予13倍的本益比，預估到年底的目標價為850元。

在亞洲科技股中，小摩仍持續看好受惠於中國大陸的科技股，原因是基期低、供應鏈中的庫存更少、且更能受惠於中國大陸重新開放之後的消費復甦。因此，在今年上半年，最適合布局相關個股。除了聯發科之外，小摩看好的台廠還包括聯詠（3034）、大立光（3008）、穩懋（3105）。