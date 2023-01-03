合晶去年前11月營收已逾年度歷史高點 今年仍拚業績雙位數成長

半導體矽晶圓廠合晶（6182）去年前11月營收已超過年度業績歷史高點，因此去年營收註定將創新高。法人估計，即使大環境不是那麼樂觀，但由於其12吋新產能開出，合晶今年業績有機會持續成長雙位數百分比，續攀歷史高峰。

合晶去年累計前11月合併營收為117.31億元，年增25.7％，已超過2021年的全年業績，去年前三季每股純益則為3.2元。

法人表示，由於去年第4季供應鏈調整幅度較大，拿貨節奏有所放緩，因此可以見到合晶10月與11月的營收表現下滑，惟估計其12月業績可能與11月相當，全年合併營收將達125億至130億元之間，續創歷史新高。

展望今年營運，合晶保持審慎樂觀態度。法人指出，該公司持續增加拋光與磊晶產能，大陸鄭州廠的12吋矽晶圓月產能，已由1萬片增為2萬片。至於龍潭廠的新設1萬片12吋月產能也已到位，從去年12月到今年初陸續送樣，預計最快下半年可見到相關業績挹注。