快訊

還稅於民現金「年前確定領不到」 柯建銘：哪有時間開臨時會

合晶去年前11月營收已逾年度歷史高點 今年仍拚業績雙位數成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）去年前11月營收已超過年度業績歷史高點，因此去年營收註定將創新高。法人估計，即使大環境不是那麼樂觀，但由於其12吋新產能開出，合晶今年業績有機會持續成長雙位數百分比，續攀歷史高峰。

合晶去年累計前11月合併營收為117.31億元，年增25.7％，已超過2021年的全年業績，去年前三季每股純益則為3.2元。

法人表示，由於去年第4季供應鏈調整幅度較大，拿貨節奏有所放緩，因此可以見到合晶10月與11月的營收表現下滑，惟估計其12月業績可能與11月相當，全年合併營收將達125億至130億元之間，續創歷史新高。

展望今年營運，合晶保持審慎樂觀態度。法人指出，該公司持續增加拋光與磊晶產能，大陸鄭州廠的12吋矽晶圓月產能，已由1萬片增為2萬片。至於龍潭廠的新設1萬片12吋月產能也已到位，從去年12月到今年初陸續送樣，預計最快下半年可見到相關業績挹注。

合晶 營收 矽晶圓

延伸閱讀

單月交付破1.9萬台！Tesla Model Y成11月歐洲新車銷售霸主

安勤11月營收8.05億元 EPS 1.33元

產險前11月爆虧1543億元 一甲子來最慘

史上最慘！11月壽險業爆虧753億元 前11月年摔逾4成

相關新聞

台積資本支出 1.2兆再創高

供應鏈傳出，台積電因應未來三年成長所需，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，今年資...

太陽能三雄 春節加班趕工

太陽能海內外市場需求火熱，台灣太陽能三雄元晶、聯合再生、茂迪訂單滿手，因應客戶需求，今年農曆年假期生產線均不停機，連夜加...

蘋果三產品砍單 供應鏈有壓

日經新聞報導，蘋果以需求減弱為由，通知大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook元件。法人...

2023年科技業第一砲 鴻海併購德電動車零件廠

鴻海集團衝刺電動車事業火力全開，旗下鴻騰精密（FIT）昨（2）日宣布以1.86億歐元（約新台幣61億元），100%併購德...

中華電呼籲繳回超標頻寬 台灣大嗆「老大哥下指導棋」

國家通訊傳播委員會(NCC)將在4日審查台灣大哥大（3045）合併台灣之星（台台併）與遠傳電信（4904）合併亞太電信（...

電信合併超頻爭議 台灣大重炮回擊中華電信

電信兩大合併案仍在審議，中華電信（2412）今日再度重申，「依法繳回」，台灣大（3045）除表示，盼主管機關發揮治理智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。