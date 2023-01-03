中華電呼籲繳回超標頻寬 台灣大嗆「老大哥下指導棋」

國家通訊傳播委員會(NCC)將在4日審查台灣大哥大（3045）合併台灣之星（台台併）與遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682）（遠亞併）兩案，正式進行實質審查。據了解，主要仍是聚焦頻寬超標議題。中華電信（2412）今(3)日再度強調，祝福同業的合併案，但超過的頻寬就要依法繳回，台灣大也不忍了，開嗆中華電信「老大哥下指導棋」。

台灣大稍早發布聲明指出，據《無線電頻率使用管理辦法》第12 條第4 項規定，已明確定義「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受頻率1/3上限限制。台灣大尊重主管機關行政裁量及法規解釋權，也相信主管機關的治理智慧。台灣大也指出，NCC去年5月18日核准「亞太電信900MHz 頻段頻率改配中華電信申請案」，依中華電信標準，依法中華電信亦超頻。

台灣大直指「老大哥頻頻在媒體上放話，下指導棋，如此大費周章，可謂嚴以律人，寬以待己，明顯有干預合併案之事實」，希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理合併案之超頻問題。