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電信合併！超標頻譜「保留」、「繳回」拉鋸 遠傳回應了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
電信兩大合併案仍在主管機關國家訊傳播委員會（NCC）審核中，遠傳今表示，合併後倘若有超頻，應該要繳回。圖／遠傳提供
電信兩大合併案仍在主管機關國家訊傳播委員會（NCC）審核中，遠傳今表示，合併後倘若有超頻，應該要繳回。圖／遠傳提供

電信兩大合併案過了一個新年仍在主管機關國家訊傳播委員會（NCC）審核中，關鍵癥結點就在於超頻頻譜如何解決，台灣大（3045）表態「保留」，將以引進國際MVNO來促進市場競爭，提升數位國力。中華電信（2412）則堅持「依法繳回」，並作為PPDR之用。而身為合併案主角之一的遠傳（4904）也回應了。

日前台灣大在合併案聽證會上強調，將以追求公共利益及消費者福祉為最高原則，新台灣大善用雙方所持頻率，強化網路容量及服務速率，促進業者競爭，提升數位國力。為促進電信市場參進，以開放態度，與具合作意願之MVNO（虛擬行動網路業者）洽談，從而在加速加量的行動通信基礎下，壯大我國數位領土，與跨國大型數位平台抗衡。

而中華電信則極力主張「依法繳回」，並作為PPDR（公共安全與救難應變的訊系統）之用。中華電信董事長謝繼茂今日表示，隨著地震等重大災害，加上地緣政治等因素，讓關鍵基礎設施的數位韌性越顯重要，2023年是台灣電信市場新局的一年，電信業合併案於關鍵低頻段超標10MHz「依法繳回」，繳回頻譜可與800MHz頻段整合，推動寬頻PPDR通訊系統建置，發揮珍稀的頻譜資源最大使用效率，創造國家最大公益。

身為兩大電信合併案的主角之一遠傳，面對媒體詢問也回應了。遠傳表示，合併後，倘若有超頻，應該要繳回，此乃符合法理，這也是遠傳一貫的主張。

遠傳表示，超頻頻譜繳回後政府有許多處理方式，例如可拿來作公共利益使用，PPDR，遠傳對有益公共利益的選項都支持

電信兩大合併案，台灣大合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信（3682），截至2022年底仍未通過主管機關NCC及公平會審核。上周五各家業者紛紛公告，台灣大公告指出，「依約處理，審慎評估本合併案」。遠傳則公告，「至112年4月30日止，如未取得NCC及公平會核准，雙方經友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止此本契約等」。

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