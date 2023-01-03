中華電：應加速建設救難應變系統 創造國家最大公益

中華電信今（3）日舉辦菁英論壇，邀請教授翁樸棟、林一平教授以及交通部郵電司前司長鄧添來與公司中高階主管共同探討「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR(公共安全與救難應變)通訊系統發展策略」，提升經營規劃團隊的前瞻視野與策略願景，掌握1GHz以下關鍵低頻段資源發展趨勢。中華電信倡議產業應共同推動寬頻PPDR，善盡電信事業不斷強化與升級通訊網路的使命及ESG理念，支持第一線救難人員的安全維護並提升社會大眾公共安全。

中華電信謝繼茂董事長表示，2023年是台灣電信市場新局的一年，電信事業合併案於關鍵低頻段超標10MHz應依法繳回。而基於台灣地理位置天然災害頻繁發生且地域變局威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性，中華電信建議合併案繳回的超標頻率可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統之建置，提升公共安全守護能量與應變韌性，同時也能發揮珍稀低頻資源最大使用效率，創造國家最大公益。

寬頻PPDR的推動首要在頻段的確立，依據世界無線電通信大會(WRC)及國際電信聯盟(ITU)的規範，800MHz是台灣僅剩可規劃導入寬頻PPDR的唯一頻段，也是補充行動通信低頻資源的候選頻段，宜儘快依據國際規範進行800MHz頻段的用途規劃與整備釋出。並可參考美國FirstNet案例的模式，發揮電信產業價值與企業社會責任，公私協力齊心建置網路優先提供PPDR公共服務使用，即可快捷、經濟、優質導入寬頻PPDR，並促進頻率有效使用。

寬頻PPDR的導入，可讓軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，透過可即時傳送現場寬頻影像的PPDR通訊系統，強化火災、水災、地震，甚或騷亂、恐攻等緊急事件的救災效率，推升我國公共安全與救難應變系統能量及韌性，而第一線救災人員也將因配備先進感測與通訊設備而獲得更多安全保障。同時，不同PPDR使用單位的多元需求，也將帶動APP應用軟體、感測設備與終端硬體開發，促進相關產業生態圈的共榮發展。

低頻段是行動通信珍稀的關鍵基礎資源，中華電信懇請主管機關以前瞻的思維擘劃國家關鍵頻率資源的積極擴充與有效運用，將合併業者因超標而依法繳回的低頻段頻率與800MHz頻段整合釋出，導入寬頻PPDR公共安全與救難應變服務，增進頻率有效使用、社會公共利益及關鍵基礎設施的數位韌性，提升國家的安全守護能量與競爭力，中華電信將與產業共同盡一份心力。