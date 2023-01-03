行銷奇招！他在百貨公司設櫃賣鋁門窗結果曝

鋁門窗業一般都選擇街邊店，彰化上田鋁業第三代接班人吳律鎌與眾不同，他選在首度在百貨公司設立櫃位，還大手筆設置「風雨實驗室」，進行最高等級狂風暴雨試驗，讓消費者親眼目睹產品品質，在國內鋁門窗掀起旋風。

吳律謙說，在百貨公司賣鋁門氣密窗，很多人覺得不可思議，其實效果反而好。一來，現在房價高，以台中來說，高級住宅動輒一坪六、七十萬元，對於鋁門窗，建商不在意價格，但希望有品質，更希望有品牌，能讓客戶買單，設櫃百貨公司正能達至此一目的。

第二，現在民眾對生活品質要求愈來愈高，氣密窗能帶來更舒適的生活，而他所研發的新一代氣密窗，不僅品質好，而且有如精品，在百貨公司設專櫃，能吸引民眾目光，讓品牌加分。

他表示，從今年9月位於台中七期TIGER CITY 百貨的門市正式開幕後，目前一天超過10組客戶，聽取產品深度介紹，一個月就高達300組以上的客戶，從開幕到現在，業績明顯提高三成。

吳律鎌表示，上田鋁業創立於1932年，第一代創始人，他的祖父吳連發從木作窗門的職人精神出發，第二代他父親吳定旺先生專研台灣第一樘專屬氣密窗，成功打下紮實的亞洲市場，他是第三代。

他說，他早在26歲就接班，那麼年輕就接，原因無它，因為傳統產業很辛苦，尤其是鋁門窗，不只要做，還得應酬交際，他覺得太辛苦了，獲利又有限，因此決定提早接班，並力求改變。

吳律謙先結合現代科技，自ODM轉戰OBM，歷經五年研發自有品牌，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新，突破建材機能思維，先前有國際品牌號稱水密1500pa，他直覺太誇張，因為自已連500pa都做不到。

但是透過研發，他找到關鍵訣竅，一舉達到世界規範亞洲第一超高水密2000pa實驗室的高規格考驗。

吳律謙表示，現代社會進入科技世代，他所研發的氣密鋁門窗，不僅有隔音，防水，更結合物聯網，只要門一開啟，可連動燈光、風扇、電視一起打開，不用再摸黑開門，因此取名為「風光 Ai 窗」，是上田鋁業研發上市的高階訂製款。

上田鋁業位於百貨公司櫃位，除了以精品專櫃方式展示各種鋁門窗零件材料外，現場也有風雨實驗室、隔音試驗，並展示內藏百葉、防夾手的折疊門等，讓民眾面對面、親身體驗「風光 Ai 窗」。